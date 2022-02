Přišla další generace kanadských Ballers

Naposledy, když se kanadský basketbalový tým mužů kvalifikoval na olympijské hry v roce 2000, byl svět úplně jinde: vytáčený internet, mobilní telefony, Walkmany, DVD a dovedl Toronto Raptors k první vítězné sezóně od uvedení do NBA.

S internetem, který se stává bezdrátovým a chytrými telefony smartphony, se Kanada stává zemí basketbalu, kde se tomuto sportu věnuje stále více dětí a úroveň talentů každým rokem stoupá.

Nyní existuje soubor záznam 24 Kanaďané hrají v NBA, což představuje nejvíce hráčů ze všech zemí mimo Spojené státy již osmou sezónu v řadě. Nemluvě o rostoucím počtu Kanaďanů hrajících v NCAA, na nejvyšších úrovních v Evropě a zde v Kanadě s nově vytvořeným týmem. Kanadská elitní basketbalová liga.

Otázka zní: Proč Kanada?

Samozřejmě existují vnější faktory, které hrají roli v tom, že se Kanada v posledních dvou desetiletích stala zemí basketbalu, včetně nárůstu populace a imigrace ze zemí, kde je basketbal populárnější než sport, jako je například hokej.

To ale úplně nevysvětluje, proč Kanada, možná více než kterákoli země na světě, v posledních dvou desetiletích basketbal nejen přijala, ale také se jí podařilo dostat na stále vyšší úroveň.

Abych se tedy dozvěděl o vývoji kanadského mužského basketbalu, šel jsem ke zdroji a vyzpovídal kanadské trenéry jako Steve Nash, Nathaniel Mitchell a Nick Norse. Hráči NBA včetně Shay Gilgeos Alexander, Lugwentz-Dort, Dillon Brooks, RJ Barrett, Nickel Alexander Walker, Dalano Banton, Jim Birch a Joshua Primo; Plus hráči NCAA včetně Benedicta Mathurina, Caleba Hustana a Zacha Eddyho.

Zjistil jsem, že růst basketbalu v Kanadě není náhoda. že v tom hrají roli záměrné a dlouhodobé faktory, včetně vzestupu Toronto Raptors na jednu z elitních franšíz v severoamerických esportech; Rostoucí počet kanadských hráčů, kteří vydláždili různé cesty pro nejvyšší úroveň basketbalu pro děti ve svých sousedstvích; A kanadský basketbalový program rozvíjí mládež na každém kroku a vybavuje je ambicemi ve formátu dospělých týmů.

To, co nyní máme, je zlatý věk basketbalu v Kanadě, kde každým rokem hraje více sportovců na stále vyšších úrovních a mnoho hráčů v NBA s legitimní vycházející hvězdou. Více než to, máme skupinu vysoce postavených mladých lidí, kteří se zavázali reprezentovat Kanadu na hřišti i mimo něj a nakonec je dovést na olympiádu a na stupně vítězů.

Ale abychom pochopili současnost, musíme se vrátit a prozkoumat minulost, včetně těch, díky kterým hra vypadala skvěle, než se stala populární.