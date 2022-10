Osvaldo Ramirez je technickým ředitelem Ballet Folklorico Nube de Oro. Je to jedna z mnoha skupin v oblasti Sacramenta a Ramirez říká, že její choreografie a folklorní balet v kostýmech jsou víc než jen zábava, ale také lekce dějin umění. Tyto tance se liší podle regionů, které reprezentují. Ale byl také použit ke sjednocení země 32 států. „Všechny tyto tradice sahají staletí zpět… Jakmile přestanou hrát, jsou ztraceny,“ řekl Ramirez. napsal na pódiu. Tanečnice baletu Folklorico Nube de Oro Alexis Atherlyová většinu svého života tančí. „Miluji historii a také jsem schopen tento styl reprezentovat. Je jedinečné, že to mohu dělat tímto způsobem prostřednictvím tance a komunikovat prostřednictvím jazyka tance. Je opravdu důležité, abyste tyto tradice udržovali, nejen je učili a učili historie vysvětluje, proč jsme tak tančili a proč šaty tak vypadají, protože to je zčásti uchování, zčásti uchování mexické kultury a to si myslím, že je opravdu důležité,“ řekl Atherly, tance představují historii toho, co se stalo v Mexiku poté, co získal svou nezávislost na Španělsku. Alvarez vyučuje folklorní balet ve státě Sacramento. „Po získání nezávislosti zde byla směs původních obyvatel, Afričanů a Evropanů, která přispěla k tancům, které máme dnes,“ řekl. „Konkrétní politický region nebo prostředí v té době,“ řekl Alvarez. Například kostýmy ze státu Chihuahua vycházejí z tanců polky. Od konce 19. století přijížděli lidé z Německa, Česka a Polska a přiváželi si své oblečení. „Veracruz je známý tím, že je bílý, a má to svůj důvod.“ Veracruz tradičně nosí bílou barvu představující pěnu vodního moře,“ řekl Alvarez. Jalisco móda. Je to praktické pro životní styl farmaření tohoto státu. „Když postkoloniální Španělé dorazili do této oblasti Jalisco…kde měli farmy… Šaty escaramuza byly Pro ženy, které jezdí na koni, musely vlastnit a pohybovat se „folklórní balet je historie, která se uměním učí, z generace na generaci,“ řekl Alvarez.

Osvaldo Ramirez je technickým ředitelem Ballet Folklorico Nube de Oro. Je to jedna z mnoha skupin v oblasti Sacramenta. Ramirez říká, že choreografie a kostýmy pro Folkloric Ballets jsou víc než jen zábava, ale také lekce z dějin umění. Ballet Folklorico je známý svým rychlým pohybem nohou, klepáním, dupáním a barevnými šaty, které se vlní v rytmu mexické hudby. Tyto tance se liší podle regionů, které reprezentují. Ale byl také použit ke sjednocení země 32 států. „Všechny tyto tradice sahají staletí zpět… Jakmile přestanou, jsou ztraceny,“ řekl Ramirez. Balet Folklorico oživuje historii, od knih po divadlo. Folková balerína Nobi de Oro tancuje většinu svého života. „Miluji historii a jsem také schopen tento styl reprezentovat,“ řekl Atherley. „Je tak jedinečné, že to mohu dělat tímto způsobem prostřednictvím tance a komunikovat prostřednictvím jazyka tance.“ Atherlyin otec také tančil lidový balet a začal s ním, když byla malá dívka. „Je pro mě velkou ctí pokračovat v těchto tradicích jako tanečnice, je opravdu důležité, že tyto tradice nosíte, abyste ji nejen učili, ale také učili historii, abyste vysvětlili, proč tančíme tímto způsobem, proč šaty tak vypadají, protože to je součást zachování.“ , částečné zachování mexické kultury,“ řekl Atherly. „Myslím, že je to opravdu důležité.“ Tance představují historii toho, co se stalo v Mexiku poté, co získalo nezávislost na Španělsku. Alvarez vyučuje Folklorico Ballet ve státě Sacramento. „Po nezávislosti zde byla směs původních obyvatel, Afričanů a Evropanů, která přispěla k tancům, které máme dnes,“ řekl. Choreografie a kostýmní výprava vypráví příběh. „Móda představuje prostředí regionu nebo specifické politické prostředí té doby,“ řekl Alvarez. „Například státní kostýmy čivavy vycházejí z tanců polky. Od konce 19. století přicházeli lidé z Německa, Česka a Polska a přiváželi si oblečení.“ READ Pirátská strana zastává v nové české vládě tři ministerské funkce * TorrentFreak Veracruz je známý tím, že je bílý a má svůj důvod. „Veracruz tradičně nosí bílou barvu, která představuje vodní mořskou pěnu,“ řekl Alvarez. Móda Jalisco je praktická pro způsob, jakým je v tomto stavu chován dobytek. „Když postkoloniální Španělé dorazili do této oblasti Jalisco…kde měli farmy…šaty escaramosa byly pro ženy jezdící na koních, musely je vlastnit a pohybovat se,“ řekl Alvarez. Folklorní balet je historie, která se vyučuje prostřednictvím umění, z generace na generaci.