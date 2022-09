Opravdu chcete vyměnit zásuvky Wind Awakened a Twilight Princess?

O Switchi se v těchto dnech neustále šušká. Když to není nové metroid‚, je to ‚Switch Pro‘; když není ani jedno, je to ‚Zelda remakes‘. Poslední fáma říká, že Nintendo Direct se zaměřuje na porty ZeldaA Umět Metroid, což znamená, že šance jsou vysoké, že je to vlastně o Switch Pro, že?

Nyní jsme z možnosti velmi nadšeni Wind Wicker A princezna Stmívání Na Switchi, i když obcházíme Nintendo, takže je tak obtížné hrát tyto hry jiným způsobem, pravděpodobně (pokud jsou pověsti pravdivé) nás nutí platit za každou z nich plnou cenu. opakovaně. Víme, že také nejsme sami – humbuk na sociálních sítích je právě teď velmi reálný.

Ale nedá se nám věřit. Všichni jsme tady skvělí Zelda (samozřejmě nezbytný předpoklad pro zaměstnání) a vítáme příležitost znovu objevit ničivé Hyruly na počkání. Breath of the Wild 2. Jsme ale příliš shovívaví tváří v tvář remakům Nintenda? Už nás nebaví dělat si legraci ze starých věcí? Je to na prvním místě skutečné? Tvůj tah:

Chcete předělat Wind Waker & Twilight Princess? (4010 hlasů) Ano, jsem nadšená! 54 % Nevadí mi, že mě něco žene dopředu až do BOTW2. 11 % Jednu/obě již vlastním a mohu je snadno provozovat! 9 % Chci jeden, ale ten druhý mě netrápí. 6 % Raději si pořiďte BOTW2 dříve… 4 % Nejlepší zpětná kompatibilita nebo virtuální konzole! 7 % Už mě nebaví to předělávat. 4 % Myslím, že ty fámy nejsou pravdivé! 3 % Zelda mě opravdu nezajímá. 1 %

Sdělte nám své obecné myšlenky na všechny tyto pověsti o Zeldě v komentářích níže!