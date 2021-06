Kane, Maguire, Grealish: Anglie XI nastoupí proti South Gate Czech Republic

Anglie byla v pátek večer proti Skotsku velmi nízká.

Očekávalo se, že Tři lvi snadno porazí své nejdivočejší soupeře.

Nepodařilo se jim však rozbít Skotsko, protože obě strany remizovaly ve Wembley 0: 0.

To je opravdu špatný výkon Anglie, Večer zaznamenal pouze jednu ránu směrem k cíli.

Zápas Anglie proti České republice je nyní velmi důležitý.

Ačkoli Anglie si za posledních 16 téměř zajistila své místo, Gareth Southgates Page potřebuje vítězství, aby skončil první ve skupině D.

Je jasné, že Southgate musí změny promítnout, pojmenovali jsme XI, o kterém si myslíme, že by měl být uveden proti České republice.

BR: Jordan Pickford

Bigford si zaslouží zůstat solidní na Euro 2020 a udržet si své místo.

LP: Luke Shaw

Shaw není proti Skotsku nejlepší, ale jeho forma v sezóně 2020/21 ho dostává.

CB: John Stones

Kameny byly od dosavadního cíle v Euro 2020 jedním z nejlepších hráčů tří lvů.

CB: Harry Maguire

Tyrone Mings hrál dobře ve dvou anglických skupinových hrách, ale proti opozici mu může být lépe.

Maguire je nejlepší středový balíček ve Velké Británii. Byl prohlášen za způsobilého hrát proti Skotsku a měl by dostat pár minut před začátkem vyřazovacích kol.

RP: Kieran Trippier

Kyle Walker a Reese James byli špatní proti Chorvatsku a Skotsku.

V úvodní anglické hře Euro 2020 hrál Trippier lépe na levé straně. Měl by dostat příležitost začít v normálním stavu.

Šéf: Declanská rýže

Rice je nejlepší defenzivní záložník Anglie a měl by si udržet své místo.

Šéf: Mason Mount

Nemá smysl hrát dva defenzivní záložníky, když se od vás očekává, že ve hře dominujete.

Mount hraje tento zápas dále dopředu, ale má disciplínu a přístup potřebný k tomu, aby mohl hrát hlubší roli.

LW: Jack Graylish

Greilish nedokázal zapůsobit na hru, když nastoupil jako náhradník, ale bylo na čase, aby byl od začátku uvolněn.

Hra: Bill Foton

Foten byl v divizi pro Velkou Británii většinou anonymní. Měl by hrát ústřední roli a více se zapojovat do hry.

RW: Jadon Sancho

Je matoucí, že Sancho nehrál tento zápas ani minutu. V posledních třech sezónách nastřílel za Dortmund 109 gólů. Měl by dostat šanci.

SD: Harry Kane

Kane byl v prvních dvou anglických hrách mimo tempo, ale bylo by špatné srovnávat svého nejlepšího hráče.

Služby pro Kanea v tomto zápase zatím nebyly dostatečné. Pokud se mu naskytne příležitost, bezpochyby ji využije.

Neexistoval způsob, jak ho vysadit.

Šli jsme s nejuráživějším XI, a to je to, co fanoušci Velké Británie chtějí vidět po celé zemi.

Lidé jako Raheem Sterling a Calvin Phillips byli z našeho týmu XI vynecháni, Sancho a Graylish nastupují.

