Jak nám Dior a Jonah Czech pomáhají starat se o unavené oči

V této nové přírodě vidíme naše obrazovky každý den, každý den je péče o oči důležitější než kdy jindy. Mezi namáháním očí a konstantní expozicí modrého světla (díky zvětšení) můžeme často mít pocit, že naše oči stárnou rychleji než kdykoli předtím. Ale Dior má vše pod kontrolou. Jejich nejnovější verzí pro péči o oči Capture je Total Super Potent Serum a vědecky založené řešení přináší revoluci v péči o naše oči.

Díky flexibilnímu krku, dvojitě patentovanému žadateli a technologii mikrovlny umožňuje žadateli připravit a masírovat hlavu, nejedná se pouze o produkt pro úpravu hry, můžete se také přihlásit.

“[The micro-waves] Opravdu podporujte filtrované hnutí, “řekl Jonah Czech, velvyslanec Dior Global Skincare a renomovaný estetik. „Neodděluješ se od povrchu pokožky, neustále pohybuješ tou tekutinou pod okem. Proto je pro mě tak užitečná a pružnost této vlny a krku nevytváří ten pocit tření. aniž by to dráždilo a dráždilo. “

Dior Capture Total Super silné oční sérum Christian Dior Parfums

Capture Total Super Potent Serum je časově náročnější než kdykoli předtím, protože je tak důležité starat se o oči, zatímco se díváme na obrazovky a celodenně nosíme masky.

“Oči jsou ovlivněny maskami,” řekl Čech. “Ten vítr, když mi zasáhne oči, mám tendenci trhat.” Slza bude kyselá. Způsobuje podráždění a dehydrataci kolem očí, v dnešní době vidím hodně dermatitidy Samozřejmě dehydratace, zarudnutí, podráždění a nachlazení a hydratace, to je vše, co potřebujeme. “

Čech má několik tipů, jak produkt používat co nejefektivněji, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků. Jednou z jejích oblíbených je ponechat produkt v lednici, aby se zlepšily protizánětlivé vlastnosti.

“Protože je tu kov, je vždy velmi chladno. Právě teď pomáhá stimulovat oči a uvolňovat oči,” řekl Czech.

Ale teď, když je na trhu tolik různých očních produktů, jaký je rozdíl mezi Dior? Výroky jako „viditelné výsledky masáže“ a „revitalizace očního okolí za čtyři týdny po čtyři roky“ se snaží jednat rychle a efektivně (a je to tak – česky říkají, že nikdy nebyla součástí toho, co nikdy neudělala. “ viz výsledky s tímto). Kromě metody aplikace by tento nový produkt mohl vyvinout tým kosmetologů (včetně českých, fotografů a neurologů). Produkt představuje trojí hrozbu: zaprvé je biologicky aktivní s látkami, jako je žitný džus, které jsou napnuté a pevné, a s acetylovanou kyselinou hyaluronovou. Za druhé, mechanicky se liší pomocí mikrovlny a flexibilního aplikátoru. Za třetí, funguje to horko: mini tepelný šok vyvolaný Jamakem okamžitě osvěží oči.

Dior Capture Total Super silné oční sérum Christian Dior Parfums

“Acetylovaná kyselina hyaluronová vydrží déle a navíc proniká třikrát rychleji než všechno ostatní.” [It avoids] Je tráven kožními enzymy, protože většina kyseliny hyaluronové je kožními enzymy zničena, než pronikne tam, kde je to potřeba, a již není aktivní, “uvedl Čech. “Chlazení slitiny Jamak.” [reduces] Teplota pokožky při jedné aplikaci je 1,5 ° C. “

Centrum Capture Total Super Potent Eye Serum Center má revitalizující květ Langosa. Květiny jsou již dlouho centrem společnosti Dior, protože tato značka byla vždy inspirací pro jejich výtvory z krásy a síly květin. Toto sérum, stejně jako jiné oční sérum Dior v minulosti, se spoléhá na účinnost přípravku Langosa a dalších přírodních složek.

Jednoduše řečeno, tento produkt vydrží dlouho, je naživu a je aktivní. Nadměrná hydratace pomáhá při únavě očí a také vytváří ledový vzhled. Je bezpečné používat celou oblast očí, včetně očních víček.

Dior Capture Total Super Potent I sérum dostupné D.K.