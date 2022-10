Zaokrouhlení pravidel s asistentem trenéra Georgem Washingtonem Chrisem Richardsem

pravidla zaokrouhlování Ověřuje nové programy asistentům trenérů prvního ročníku a zdůrazňuje koučovací metody a perspektivy. Někteří mohou být ve světě tréninku začátečníci, zatímco jiní mohou být veteráni, kteří prostě přešli na nový jazyk.

Chris Richards se v srpnu připojil k trenérskému týmu George Washingtona. Stalo se kolonizováno Novým Zélandem, Austrálií a Baltimore Orioles. Stačí říct, že jeho cesta, než se na vysoké škole stal trenérem softballu, byla rozhodně jedinečná. Na Novém Zélandu byl součástí národního baseballového řídícího orgánu a také trénoval národní tým U18 a byl pálkařským trenérem národního týmu U23.

Richards hrál profesionálně v Austrálii a hrál Orioles, stejně jako mužský Fastpitch. Součástí jeho životopisu je i pověření trénovat údery národního baseballového týmu České republiky.

softballové prodloužení: Kdy jste věděl, že se chcete věnovat koučování jako své profesní cestě?

Chris Richards: Věděl jsem, že chci být trenér, když jsem hrál baseball na University of North Carolina v Greensboro. Jakmile mé hráčské dny skončily, věděl jsem, že to chci vrátit a pomoci rozvíjet hráče, aby dosáhli svého plného potenciálu. Baví mě chodit na diamanty a soutěžit. Neviděl jsem se, jak sedím za stolem. Musím být v terénu.

softballové prodlouženíPopište svůj styl tréninku. Jaké jsou podle vás jako trenéra vaše největší přednosti?

Chris Richards: Považoval bych se za trenéra hráčů, který pomáhá vést a rozvíjet hráče v nejlepší verzi sebe sama. Cítím, že jedna z mých největších předností jako trenéra je, že nemám daleko k hraní. Při hraní jsem zažil spoustu vzestupů a pádů a mohu se podělit o své zkušenosti s hráči, abych jim pomohl provést úpravy, aby se vrátili na správnou cestu.

softballové prodloužení: přechod od baseballu k softballu; Jaké jsou některé podobnosti a rozdíly, které mají největší vliv na trénink těchto dvou sportů?

Chris Richards: Bez ohledu na to, zda jde o baseball nebo softball, koncept je stejný: Odpalte kulatý míč kulatou pálkou a zaznamenejte více kopů než druhý tým. Házíte údery a nedáváte outy. Moje hlavní role bude starat se o stopery. Měl jsem možnost zahrát si softball na pánském Fastpitch na Novém Zélandu a jednu věc jsem se naučil, že odpalování v baseballu a softballu je stejné. Jistě, existují určité jemné rozdíly, ale pokud jde o přípravu hráčů na úspěch a reakci na neúspěch, je diamantový sport sportem diamantů.

softballové prodloužení: Co vás přivedlo na web GW a co vás učinilo atraktivním?

Chris Richards: GW je renomovaná instituce s úspěšným programem a zkušeným školícím personálem. Hledal jsem skvělou příležitost diamantového trenéra, kde bych mohl sdílet své znalosti o hře a rozvoji hráče. Když Coach Shoemaker sdílela svou filozofii, uvědomil jsem si, že GW je pro mě tou správnou volbou, abych mohl přispívat a růst jako trenér.

softballové prodloužení: Řekněte mi o svých zkušenostech s mezinárodním koučováním a o tom, jak jste se během těchto snah jako kouč vyvinul.

Chris Richards: Měl jsem velké štěstí, že jsem měl příležitost hrát a trénovat diamantový sport v deseti různých zemích a přitom žít ve třech: v České republice, Austrálii a na Novém Zélandu. Lidé, které jsem cestou potkal, a vzpomínky vytvořily neuvěřitelnou cestu. Každá země má svůj styl a přístup ke hře a kultura hraje obrovskou roli. Největší výzvou v každé zemi bylo pochopit, že mnoho zemí nemá zdroje, jaké máme my tady ve Spojených státech. Proto musíte často trénovat s omezenými prostředky. Díky tomu jsem vyrostl jako trenér i člověk. Moje zkušenosti ze zahraničního tréninku mě jako člověka rozvinuly a změnily můj přístup k tréninku.

softballové prodloužení: Poslední dva roky nebyly pro nikoho v trenérském světě jednoduché… Jak vás ovlivnily výzvy období uprostřed epidemie, jak vás ovlivnily a jak děláte to, co děláte jako kouč?

Chris Richards: Moje zkušenost s COVIDem byla na Novém Zélandu. Dnes před rokem jsem byl na své druhé rezervaci ve Wellingtonu na Novém Zélandu. Sport se zastavil na Novém Zélandu, takže bylo dost času na sebereflexi. Během této doby jsem si uvědomil, že se chci vrátit do Spojených států, abych byl blíže rodině a práci v kolektivních sportech. COVID byl hlavním faktorem při rozhodnutí vrátit se do Spojených států. Miluji Nový Zéland a doufám, že vždy najdu to krásné, když obsadím hráče baseballu/softbalu kiwi zde v USA.

softballové prodloužení: Řekněme, že tento rozhovor povedeme za rok, až budete mít za sebou celou sezónu v GW. Co se musí v té sezóně stát, abyste mohli říci „letošní rok byl úspěšný“?

Chris Richards: Doufám, že během jednoho roku jsem přispěl k pokračujícímu úspěchu programu GW. Úspěchem by bylo vítězství v šampionátu A-10 a vedení šampionátu NCAA. Jsem nadšený, že mohu začít, rozvíjet hráče a pomáhat GW Softball vyhrávat turnaje.