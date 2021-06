Duchové Anglie ustoupili, ale Nell Park se pro hru Česká republika vyprodala

Fanoušci Anglie se musí na úterní závěrečný střet skupiny D s Českou republikou znovu vzchopit.

Fanoušci se znovu objevili ve velkém počtu na Paddy Power Fan Park v Quetzalu, většina z nich byla nadšená a nadšená poté, co porazila finalisty mistrovství světa 2018 Chorvatsko 1: 0.

Bývalá hvězda Newcastlu John Perezford asistoval, přestože předzápasovou situaci spustila další skvělá hra, která zahřála dav, ale Anglie byla nízká.

Největší vzrušení v noci přišlo, když John Stones rozbil hlavičku ve vzpřímené poloze, ale nakonec fanoušci podali domů se zklamáním, protože po blokádě v hlavním městě bylo z Wembley slyšet chlast.

Přesto to na nábřeží příliš nespadlo a fanouškovský park byl pro úterní hru úplným výprodejem.

V současné době všichni po zdravém jídle skupinových her cítíme trochu konkurenční únavy, ale věci na ostří nože jsou nyní na nás.

V posledních 16 letech se udělalo mnoho věcí ohledně toho, zda by Anglie měla skončit první nebo druhá a proč by se měla vyhýbat Francii nebo Německu.

Ale vyhrát tým je v mé mysli ještě důležitější, protože domácí výhodu ve Wembley bychom nikdy neměli podceňovat.

Pokud by Anglie myslela vážně, že půjde do pozdějších fází, bude muset nějak čelit velkému muži, Maďarsko ukázalo, že Francie nemůže být zničena.



(Obrázek: Kronika v Newcastlu)



Moje aktualizace z fanouškovského parku v pátek večer rozhodně poskytly barometr, pokud jde o pocit.

Možná jsem před zápasem šel trochu dále a zveřejnil na Instagram fotku, která hrála čtyři minuty: „Jdeš domů?“

I když něco takového dostanu od bývalých spoluhráčů Doona a Anglie Warrena Bartona a Lee Clarka (kdokoli z Tourney?), Ti, kteří mi rychle řeknou, „žádná šance“ přijít kdykoli domů, je zklamáním.

Pozitivní? Ne mnoho, ale jsou i některé.

Čtyři body a dva čisté listy v tašce, ale nevýhodou je, že jsme stále neviděli cíl Harryho Kanea a úrovně služeb jsou dost špatné, aby byly v popředí.

Zajímalo by vás, jak vážně může Anglie postupovat, protože neví, jak vynést slušný míč do pole a Kane se na to musí zlobit.



(Obrázek: Bennett Media)



Před zápasem jsem si nikdy nemyslel, že by Česká republika byla tak hrozivá (jsou na 40. místě na světě), ale – stejně jako Euro 96 – nás všechny šokovaly, tady jsou na pokraji porážky týmu.

Pokud ano, bude příští zápas Anglie v pondělí 28. června v Kodani, ale pokud si Tři lvi mohou vzít tři body, bude to výkop ve Wembley o 17:00 o den později.

Další informace o rezervaci stolu v místě Quaside https://paddyparkfanzones.com/