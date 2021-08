Španělský Alberto Guinness Lopez získává první olympijské zlato v lezení

První společné finále v horolezeckém sportu v olympijské historii se konalo ve čtvrtek večer na pozadí fuchsiové oblohy v Tokiu. Dusné teplo a vlhkost představovaly pro sportovce další výzvu, ale s pomocí spousty křídy překonaly rekordy a zapsaly se do historie. I mezi horolezeckými obry, jako jsou Adam Ondra z České republiky, Tomoa Narasaki z Japonska a Jacob Schubert z Rakouska, si osmnáctiletý Alberto Genis Lopez odnesl první zlatou medaili tohoto sportu pro Španělsko-slibný olympijský start pro oba mladé sportovec a samotný sport.

Jenis Lopez získal stříbro na Mistrovství Evropy v horolezectví 2019, když mu bylo pouhých 16 let, aby skončil ten druhý později ten měsíc v Mistrovství světa v horolezectví 2019. Jeho vítězství v Tokiu je dalším krokem v meteorickém vzestupu z roku Určitě to bude pokračovat . Přestože v rockové disciplíně pokulhával se 7 body, pole position a španělský horolezec bodující jak v rychlosti, tak v čele, to více než vynahradilo. Vedle něj na stupních vítězů stáli americký specialista Nathaniel Coleman, stříbrný medailista a Schubert, bronz.

Geoff Burke/USA Today Sports

Olympijské lezení je rozděleno do tří disciplín – rychlé lezení, skalní lezení a horolezectví, z nichž každá představuje jedinečné výzvy a čerpá z různých sportovních předností. Když sportovec prochází třemi událostmi, jsou seřazeny proti sobě a kombinované konečné výsledky se vypočítají vynásobením tří žebříčků sportovce dohromady. Na konci dne získá nejnižší skóre zlato.

O tuto nepolapitelnou cenu ve finále soutěžilo sedm sportovců. Bylo by osm, nebýt zranění bicepsu na přední stěně Francouze Bassy Maumeeho v kvalifikačních kolech. Moim, který byl kdysi rychlostním favoritem, se mohl ve finále objevovat na tribunách s rukama v závěsu a fandit svému bratru Mikaelovi, který v celkovém pořadí skončil pátý.

Noc začala rychle, což se proměnilo v turnajový formát, přičemž sportovci stáli proti sobě, aby určili, kdo postoupí do semifinále a poté do finálových kol. V každém jednotlivém závodě musí dva horolezci vylézt na stejnou stěnu benchmarku – nezměněnou po celá desetiletí – ve zběsilém testu rychlosti, hbitosti a svalové paměti. Každé stoupání trvá méně než 10 sekund. Nejpůsobivější mužští horolezci to zvládnou za šest.

Při závěrečném stoupání ve sprintu mezi Guinness Lopez a Narasaki došlo k netypickému pádu Narasakiho, který sklouzl pár stop od zdi, což Španělovi poskytlo nepopiratelnou výhodu za méně než dvě sekundy. Guinness Lopez vyhrál s úhledným časem 6,42 sekundy, což je velmi krátké 7,82 sekundy pro Narsaki.

Další byla rocková jízda – pomalejší, záměrnější systém, který je v mnoha ohledech přepólováním chaotické rychlosti. Tři skalní metody – nazývané „problémy“ – připravují profesionálové se záměrem otestovat určité dovednosti. K dokončení stoupání nebo „vrcholu“ musí sportovec dosáhnout konečného držáku oběma rukama. Nestačí, jako v rychlosti, jednoduše se dotknout nejvyššího tlaku – člověk se toho musí držet a ukazovat kontrolu nad pohybem. U každého problému je v polovině stoupání kontrolní bod známý jako „Zóna“. Pokud se lezec dostane do oblasti, bude započítán jako polovina problémového kreditu a často používán jako tiebreaker.

Rob Schumacher / USA Today Sports

Problém 1 testoval rovnováhu a přesnost v pohybu, což vyžadovalo, aby olympionici balancovali na řadě šikmých ploch, aniž by museli používat rukojeti. Pro většinu uchazečů to nebyl problém. B1, která měla nejblíže ulehčení ve skalním dosahu, viděla pět ze sedmi sportovců, kteří se blýskali (lezli jazykem, aby problém dokončili na první pokus). Jediným horolezcem, který vynechal vrchol, byl Guinness Lopez, specialista na řízení a nebyl známý svými horolezeckými schopnostmi.

Skutečnou výzvou v noci byl Problém 2, trasa určená k testování dynamického formátu. Sportovci museli běžet přes dva šikmé šedé bloky, udržovat si hybnost, aby neztratili rovnováhu, a poté provést dramatický skok švihem pro vyšší tlumení. Poslední pohyb vyžadoval vyskočení – kus plastu dostatečně velkého na pár prstů. Několik tvrdých kamenů nedokázalo tento krok implementovat s dostatečnou kontrolou, aby problém oficiálně ukončilo, přičemž Schubert, Jenis Lopez, Američan Colin Duffy, Narasaki a 17letá máma padli jednou rukou a nakonec se chytili. Pouze jeden sportovec – Coleman – překonal problém 2. Ondra, mnohými označovaný za největšího horolezce světa, tuto oblast ani nepřekonal.

Problém 3 byl modelován podle vycházejícího japonského slunce a představoval několik šedých hranolů, které se táhly jako paprsky z malých kruhových žlutých uzlů uprostřed. Nenechte se zmást svou elegancí – B3, navržený k testování absolutní síly, zmátl každého sportovce na Zemi. Ačkoli je každý ze sedmi regionů zasvěcen, žádný z nich nebyl schopen problém vyřešit.

Coleman, jediný horolezec, který překonal oba první problémy, dokončil skalní finále na prvním místě, na druhém a třetím místě.

Díky tomu, že Moims zaujímá celkové pořadí, se vše vrací k majoru, možná nejbližšímu potomkovi tradičního horolezectví. Pro hlavní událost musí sportovci vylézt, nyní těsní, pokud to jde nahoru na 15metrovou zeď. Namísto času nebo vrcholů jsou střely posuzovány měřením výšky a hodnoceny podle počtu pohybů, které lezec provede.

Narasaki začal silně s 33+ (+ znamená silný pokus o pohyb 34). Tato značka ho postavila na místo pro zlatou medaili a stanovila standard pro porážku Moyema i Colemana, horolezců paluby. Ačkoli Mawem upustil 23 tahů v interiéru, Coleman těsně překonal značku Narasaki o jeden tah, čímž zakončil solidní 34+ stoupání a náskok. Přestože Ondra bojoval v rychlostních a rockových disciplínách, vynikal v přední soutěži a málem porazil celou zeď ve 42+ tahech. Stejně tak jeho rockový výkon překonal Guinness Lopez, klesl na 38+, což ho celkově řadí na první místo na základě jeho skóre od předchozích velkých společností.

Jako poslední hráč na přední stěně komentoval každý Schubertův krok celé olympijské pódium. Jeden po druhém obcházel značku každého předchozího sportovce a pomalu se blížil k magickému číslu – znamení Ondra 42+, které ho postaví na stupně vítězů. Dav a komentátoři vybuchli, když sevřel prsty kolem zdánlivě bezvýznamné červené červené pěsti a pokračoval po celé zdi. Ve výbušné chvíli si Schubert vzal bronz pro sebe, stříbro pro Colemana a zlato pro Guinness Lopez.

