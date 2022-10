Makedonie odstupuje z Eurovize v Liverpoolu kvůli nákladům energetické krize

V Turíně se Andrea zabývala „Kruhy“. A nyní Severní Makedonie naskočila na svah rovného výstupu ze soutěže. Státní televizní stanice MRT oficiálně potvrdila, že se nezúčastní Eurovize 2023 v Liverpoolu.

Hlasatel zprávu sdílel v současné situaci Páteční odpoledne. Řekl:

„Takové rozhodnutí je v zájmu občanů s přihlédnutím ke zvýšeným nákladům v důsledku energetické krize, která zabírá značnou část rozpočtu veřejné služby, a také zvýšení registračního poplatku za účast na Eurovizi 2023, která do loňského roku činila 39 143,00 eur a očekává se, že příští rok bude vyšší Toto rozhodnutí umožní ušetřit finanční prostředky, které by byly přiděleny na pobyt makedonské delegace v Liverpoolu, kde se bude konat konference Eurovize 2023 .“

Stanice metra však bude událost a večerní semifinále a velké finále vysílat na svých službách. MRT doufá, že se situace stabilizuje, poté se země opět zúčastní Eurovize v roce 2024.

V Turíně skončila Makedonie v semifinále 1 na 11. místě a do Velkého finále jí chyběl jen jeden bod. Andreina píseň „Circles“ se dala dohromady naživo, což dalo mnoha lidem naději, že by to mohlo fungovat. Bohužel to tak nebylo.

Na Eurovizi 2019 v Tel Avivu zvítězila Severní Makedonie v hlasování poroty díky písni Tamary Todevské „Proud“, která dala mnoha fanouškům naději, že se země v soutěži písní posunula za roh. Možná dokážou udržet tyto naděje naživu, až se příští rok vrátí.