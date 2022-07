Peněženka Google se zavádí pro uživatele a bude fungovat společně se službou Google Pay v USA

Vypadá to, že dnes je den spuštění Peněženky Google – čtvrté značky svého platebního systému Google. Uživatelé jsou zapnuté reddit Nahlaste jim, že jim byla vydána aplikace, a objevila se verze APKMirror Pokud chcete boční zatížení. Google také vydal velké množství Stránky podpory Dnešní peněženka.

Peněženka Google oznámila v Google I/O 2022a vrátí název původního produktu Google Payments. Původně byla Peněženka zhruba od roku 2011 do roku 2015, pak se z ní stala Android Pay, v roce 2018 Google Pay a nyní je Peněženka zpět v roce 2022. Problémové platební produkty Google nebyly nikdy horší než nyní, když je zapnutý odchozí produkt, Google Pay. trhu Před více než rokem.

Zatímco značka Google Pay existuje již více než rok, Google vydal zcela novou databázi v březnu 2021. Tato nová verze Google Pay používala kódovou základnu „Google Tez“, platebního produktu vyvinutého pro Indii. Oproti staršímu Google Pay měl nový Google Pay soubor Tuny sjezdových funkcíZtráta podpory pro přihlašování do více zařízení, nedostatek podpory pro více účtů a nekompatibilita s čímkoli, co nemá SIM kartu, znamená, že by měla být služba Google Pay zbavena funkčnosti.

Spuštění služby Tez Google Pay byla katastrofa, která se začala spouštět migrace zaměstnancůA zrušit obecné plány na spuštění bankovní účty Google. Nyní je tomu rok a zdá se, že většina lidí zapojených do zavedení Tez Google Pay tak učinila opustit googleNyní je stará aplikace zpět s novým nátěrem.

Název balíčku Peněženky Google je „com.google.android.apps.walletnfcrel“, což znamená, že Peněženka Google je místní upgrade Starý Google Pay, aplikaci, kterou Google nutil uživatele v USA odinstalovat zhruba před rokem. Bylo by hezké, kdyby Google vrátil vše zpět do staré kódové základny, ale to se neděje, alespoň ne v USA. Mezinárodně má Google působivý plán spuštění Peněženky Google. Katastrofální spuštění Google Pay (Tez) proběhlo pouze v USA a Singapuru, takže mezinárodně existuje pouze starý Google Pay (walletnfcrel), který byl nahrazen Peněženkou Google. Jedna aplikace bude schopna zvládnout všechny platební povinnosti na Googlu, jako je doručení, platba a posílání peněz kontaktům.

Zdá se, že v USA a Singapuru není Google připraven uklidit nepořádek, který vytvořil minulý rok, a chce, aby nové aplikace Google Pay a Peněženka Google žily vedle sebe. Ve všech případech jsou to služby Google Play, které se starají o doručení a platby, zatímco v USA bude nový Google Pay zpracovávat platby P2P (funkce, která je dost špatná kvůli věcem, jako je nedostatek podpory více účtů). Tím zůstane Peněženka Google pro… Zobrazit věrnostní karty? Být zástupcem služeb Google Play? Peněženka teď nemá moc co dělat.

V Peněžence tedy v tuto chvíli není moc k vidění, jen normální rozhraní NFC karet, nějaké věrnostní karty a vyhledávání karet Metro. Nefinanční části Peněženky jsou věci, na které se Peněženka v budoucnu zaměří. Dnes Wallet naskenuje váš e-mail, aby našel členské karty, a najde karty, o kterých jsem nevěděl, že je stále mám, například věrnostní kartu Best Buy, která se pravděpodobně nepoužívala 15 let. Můžete přidat studentské průkazy, očkovací průkazy COVID-19, karty metra a aplikace plánuje jednoho dne podporovat digitální řidičské průkazy a klíče od auta.

Obrázek seznamu od Googlu