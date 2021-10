Marchand skóroval 2 za Bruins při výhře 3: 1 nad Stars

Boston (AFP)-Brad Marchand dvakrát skóroval, Jake Debrosk na začátku třetí směny zlomil remízu 1: 1 a Boston Bruins zahájili sezónu vítězstvím 3: 1 nad Dallas Stars v sobotu večer.

Marchand skóroval z pokutového kopu v prvním poločase a přidal prázdnou branku 1:37 ke hře. Nick Foligno, Eric Haula a David Pasternak měli asistenci a 27 střel Jeremyho Swaymana bylo zastaveno pro Bruins, kteří nikdy nebyli pozadu.

Luke Glending skóroval za Dallas a Braden Holtby držel hvězdy blízko 37 zásahy. Boston dostal první výstřely ze hry a skončil s náskokem 40-28, takže si hvězdy udržel blízko i přes množství výstřelů, které mu přicházely do cesty.

Ve třetí směně dal DeBrusk Bostonu náskok 2: 1 gólem 4:43, když puk vysunul před zastrčením poté, co Nick Foligno nezvládl řízení a prostrčil ho za Holtbyho.

Dallas nedostal šanci na síť, dokud v prvním poločase nezůstalo 4:02, kdy si Swayman snadno poradil se střelou ze zápěstí Jimmyho Beana, aby udržel bezbrankovou remízu. O necelé dvě minuty později se Marchand vrhl na rotaci mimo oblast Dallasu, bruslil na Holtbyho a vzal penaltu, když Ryan Sutter popadl klacek.

Marchand sbíral míč ve středu ledu a šel plnou rychlostí směrem k Holtbymu, zasáhl ho nízkým kopancem do boku obušku a vedl 1–0. Existovala otázka, zda Pasternak vyklidil prostor včas, než Marchand získal míč zpět, ale volání se zastavilo, protože Boston vedl 1: 0.

Bruins téměř okamžitě po vítězství v showdownu přidali další gól, ale Holtby měl svůj pravý polštář dostatečně roztažený, aby mohl odrazit jakékoli doskoky při přihrávce před síť.

Glending ve druhém poločase vyrovnal skóre střelou zápěstím ze slotu 9:15. Dallas odpověděl silnější sekundou, udělal jen sedm střel, ale držel Boston na pouhých 11.

Swayman zastavil Glendeninga na krátkou přestávku se zbývajícím 7:20 za sekundu. Ačkoli Dallas ve druhém ukázal více života ofenzivně, Swayman byl solidní a pustil jen málo doskoků.

Bruins zahájili sezónu Swaymanem v síti, protože Tuukka Rask zůstal bez podpisu a v červenci se zotavuje po operaci pravého stehna. Rusk, neomezený volný hráč, který s Bostonem odehrál všech 14 sezón NHL, řekl, že by se rád znovu upsal Bruins a doufal, že bude dostatečně zdravý, aby mohl hrát o prázdninách.

Swayman debutoval v National Hockey League v dubnu a v minulé sezóně odehrál 7: 3 se dvěma vyřazeními.

Boston také zahájí sezónu bez útočníka Davida Craigieho, který v klubu strávil 15 sezón, než se vrátil hrát do rodné České republiky.

Poznámky: Dallas šel téměř prvních 16 minut bez střely do sítě. … před Marchandovým prvním gólem došlo k nejhlasitějšímu povzbuzování první třetiny, když se obrazovka videa nad středem ledu proměnila v vrchol série AL Championship v Houstonu, protože Red Sox zajistil Grand Slam v každé z 9 poločasů .-5 výhra remízou 1-1 … … Dallasovi LW Robu Hintzovi pomohli do šatny poté, co si v první třetině na ledě před svým domovem pořezal obličej. Na začátku druhého poločasu se Hintz vrátil s hvězdami z lavičky.

The Stars: Navštivte Ottawu v neděli.

Bruins: Ve Philadelphii ve středu večer.

