Halep se kvalifikuje na US Open s Ósakou, Murray čeká na start

Dvojnásobná grandslamová šampionka Simona Halepová, která se potýkala se zraněním, postoupila v pondělí do druhého kola US Open, protože před tvrdým davem začalo předvádění na hardcourt.

Devětadvacetiletá Rumunka nasazená na 12. místě porazila Italku Camila Giorgiovou 6: 4 7: 6 (7: 3), aby si zajistila zápas druhého kola proti poražené Slovence Kristině Kokové, která vyhnala Američanku Anne Leeovou 7: 5, 6. 1.

Halepová, mistryně French Open 2018 a mistryně Wimbledonu 2019, si na Italian Open natrhla levý lýtkový sval, vynechala French Open a Wimbledon a poté si v Cincinnati vzala zranění pravého stehna, ale v New Yorku měla silný start.

Halepová vypálila šest es a získala 83% bodů za první podání, zaregistrovala 14 vítězů za 16 nevynucených chyb a těžila z 31 nepovinných faulů Giorgiho.

Obhájkyně titulu Naomi Osakaová, která se honí za třetím titulem na US Open za poslední čtyři roky, byla připravena na svůj podpisový noční zápas na Arthur Ashe Court proti české 87. nasazené Marii Pozkové.

Osaka vyhrála své jediné předchozí střetnutí v prvním kole letošního Australian Open na cestě ke svému čtvrtému grandslamovému titulu.

Třiadvacetiletá japonská hvězda by se mohla stát první šampionkou US Open za sebou, protože Serena Williamsová získala v roce 2014 svůj třetí titul v řadě.

Osaka vstupuje do série 15 výher na Grand Slamu, když překonala loňský French Open i letošní Wimbledon a odstoupila poté, co na letošním French Open vyhrála první kolo kvůli problémům s duševním zdravím.

Druhá nasazená Aryna Sabalenka z Běloruska se má také setkat se Srbkou Ninou Stojanovicovou.

Američanky Sloane Stephensová a Madison Keysová se střetly v zápase prvního kola finále US Open 2017, které Stephens vyhrála.

Na přední straně mužů, zatímco Novak Djokovič s nejlepším umístěním čeká až do úterý, aby zahájil své pátrání po titulu na US Open, aby dokončil grandslamový turnaj kalendářního roku, se k soudu postavili jeho nejlépe postavení soupeři.

Řecký třetí nasazený Stefanos Tsitsipas se na stadionu Arthura Ashe utká s trojnásobným grandslamovým vítězem Andy Murrayem.

Murray, nasazený na 112, vyhrál v roce 2012 US Open a Wimbledonské tituly 2013 a 2016. Byl by nejnižším hráčem, který by na US Open porazil soupeře v první trojce od zahájení žebříčku v roce 1973.

Dvojnásobný olympijský vítěz Murray ve svých předchozích zápasech prvního kola na US Open vydělal 14: 0 a čtyřiatřicetiletý hráč si jde za svým největším vítězstvím od porážky tehdejší světové dvojky Novaka Djokoviče ve finále ATP 2016.

Tsitsipas, runner-up French Open, je Murrayovým nejvyšším soupeřem od prohry se Stanem Wawrinkou v semifinále French Open 2017.

Druhý ruský tým, Daniil Medveděv, se otevřel ve finále Ashe Night proti Francouzi Richardu Gasquetovi.

Medveděv, vicemistr US Open 2019 a 2021 na Australian Open, usiluje o 200. zápas v kariéře a 160. místo na tvrdých kurtech.

Gasquet má remízu 1: 35 s největšími vyzyvateli, když od porážky tehdy nasazeného Federera v roce 2005 v Monte Carlu spadl 35 za sebou.

Nejstarší kvalifikátor US Open v éře Open (od roku 1968), 221letý Chorvat Ivo Karlovic, se stane nejstarším hráčem, který kdy porazil soupeře z první desítky, pokud dokáže porazit pátého nasazeného Rusa Andreje Rubleva.

