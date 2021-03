Halo Infinite vám umožní vytlačit nepřátele ze smyčky hry

když Nekonečná aura Vychází později v tomto roce„Umožní vám udělat něco, co jste neudělali v žádné předchozí hře v seriálu: zatlačte nepřátele od okraje samotné epizody Halo. Zprávy pocházely z nejnovějších komunitních otázek a odpovědí Žádné finále Developer 343 Industries kontrakt tento týden (přes IGN). Fanoušek požádal tým, zda by z nové hry mohli být vyhozeni nepřátelé Příprava Zeta Halo. „Odpověď zní ano,“ řekl ředitel hry Troy Mashburn, který dále vysvětlil, jak přesně to udělal, když nedávno hrál hru.

Říká, že řídil svatozář Když narazil na ducha. “Smůlu,” zatlačil testamentní tank přes okraj a umožnil mu sledovat, jak se pomalu nakloní dozadu a spadne do propasti. Takže si můžete být jisti, že můžete věci potlačit. Bude to těžké, ale pokud zjistíte přesný čas, uvidíte to, “řekl Mashburn.

Skutečnost, že to budete moci udělat v Žádné finále Odráží návrat k filozofii designu ve stylu pískoviště u části 343 Industries. Tým říká, že se inspirovali úrovněmi jako Silent Cartographer from Bojová aura se vyvinula Navrhněte hru tak, abyste se mohli k cíli přiblížit pomocí všech nástrojů, které máte k dispozici.

Za tímto účelem vědec Nekonečná aura Bude to více pohlcující, protože hra obsahuje celodenní a noční cyklus, který ovlivní, jak to jde. Například v noci uvidíte více šakalského štítu a můžete chytit Grunts spící během práce. Po vydání hry na podzim existuje 343 plánů na přidání sněhových bouří a bouřek. Pro hráče bude také k dispozici několik biomů.

Studio nakonec upřednostnilo některé z těchto funkcí před těmi, které by hráči od série očekávali. Například dvojí použití nebude ve hře při spuštění. „Nemůžeme to všechno udělat,“ řekl hlavní designér Sandboxu Quinn Delhoyo.