Duterteho dcera se připojila k Marcosovi Jr. jako zástupkyně ve filipínských prezidentských volbách

Sarah Duterte-Carpio, 43, která hledá viceprezidentku, oznámila ve videozprávě svůj záměr kandidovat na stejném Marcosově lístku, což je nejnovější vývoj ve filipínském politickém dramatu, které zachvátilo zemi.

„Moje strana se spojila s Pong Bong Marcosem a požádala o podporu poté, co jsem přijal vaši výzvu a výzvu,“ řekl Duterte Carpio svým příznivcům s odkazem na 64letého Marcose jeho přezdívkou.

Marcos, syn zesnulého diktátora, který byl svržen v povstání v roce 1986, také vydal prohlášení, v němž prohlásil, že spolupracuje s Dutertem Carpiem.

„My a naše strany jsme se dohodli, že budeme usilovat o jednotné vedení, pokud budeme mít štěstí, že vyhrajeme volby 9. května 2022,“ uvedl v prohlášení.

Na Filipínách se prezident a viceprezident volí samostatně.

Analytici uvedli, že aliance by byla impozantní a přínosem pro obě kampaně, protože Marcos by mohl využít masivní podpůrnou základnu rodiny Dutertes na jihu a Duterte-Carpio by pravděpodobně těžil z desítky let staré dominance dynastie Marcos v jeho severní pevnost. .

„Vím, že je to dlouhá a těžká bitva, ale jsem si jistý, že se přidáte a budete mi pomáhat až do konce, abychom to vyhráli pro naši milovanou zemi,“ řekl Duterte Carpio, starosta města Davao. „Nebýt vaší podpory streamování, byl bych z tohoto závodu pryč.“

Experti říkají, že Marcosová se stala přední kandidátkou kvůli rozhodnutí Duterte Carpio nekandidovat proti němu poté, co vedla průzkumy o oblíbených prezidentských kandidátech po celý rok.

Vzhledem k tomu, že jsou oba populární, političtí pozorovatelé uvedli, že tandem Marcos a Duterte Carpio bude tým, který v příštích volbách porazí. Duterte uspěl Což brání ústavě usilovat o znovuzvolení.

Průzkum společnosti Polls, sociální meteorologická stanice, provedený 20. až 23. října, ukázal, že Marcos předstihuje úřadující viceprezidentku Leni Robredo, starostu Manily Francisca Domagoso a boxerskou legendu Mannyho Pacquiaa.

Do ankety se nezapojil Christopher „Bong“ Joe, Duterteho nejbližší pobočník a vybraný nástupce, který se do prezidentského klání zapojil teprve v sobotu.