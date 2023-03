Fallen Atlas měl tři měsíce zpoždění

Navzdory oznámení data vydání na začátku tohoto měsíce bylo akční RPG Atlas Fallen z Deck 13 odloženo a nebude spuštěno v květnu, jak bylo dříve oznámeno.

Před pár týdny vývojář Deck 13 a vydavatel Focus Entertainment oznámili, že Atlas Fallen vyjde 16. května, ale vypadá to, že tým potřebuje více času na zdokonalení fantasy RPG. V důsledku toho byl Atlas Fallen zpožděn a nyní bude spuštěn 10. srpna.

Atlas Fallen byl odložen do srpna

„Naším cílem vždy bylo vytvořit nezapomenutelný A-RPG zážitek v jedinečném prostředí se vzrušující hratelností a možností hrát bezproblémovou kooperaci s kamarádem,“ říká. prohlášení Z balíčku 13. „Rádi bychom hře dali nějaký čas navíc, který nám umožní dodat tu nejlepší možnou verzi Atlas Fallen.

„Abychom toho dosáhli, učinili jsme těžké rozhodnutí odložit globální start Atlas Fallen na 10. srpna 2023. Omlouváme se za tuto neuspokojivou zprávu.“

Deck 13 říká, že na začátku léta bude sdílet více aktualizací o hře a více záběrů ze hry, které představí kooperaci Atlas Fallen.

