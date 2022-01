Analytik říká, že Mario Kart 9 vyvíjí Nintendo

Nová hra Mario Kart je prý na cestě a Mario by tentokrát mohl mít v rukávu nějaké nové triky. Podle Serkana Toto, analytika Kantan Games, Mario Kart 9 Jeho „aktivní vývoj“ a přijde s „novým vývojem“. Sdílejte jeho komentáře jako součást článku o předpovědích her 2022 pro Gamesindustry.biz.

Nintendo hrudník Mario Kart 8 na Wii U. v roce 2014, který byl aktualizován o další obsah, který nám přináší Mario Kart 8 Deluxe Pro Nintendo Switch. V roce 2019 bylo spuštěno také Nintendo Prohlídka Mario Kart Co se týče mobilních zařízení, franšíza zůstala od té doby relativně klidná.

Vzhledem k tomu, jak dobře se série prodávala pro Nintendo, vypadá nový Mario Kart jako nic neříkajícího. Mario Kart byla nejprodávanější hrou na Nintendo 3DS, Wii (kromě balíčku v balíčku My Sport), Wii U a Nintendo Switch, kterých se na těchto platformách prodalo přes 100 milionů kopií, Podle údajů o prodeji Nintenda.

Co je to „nový vývoj“? Mario Kart 9 Bylo by, Toto nekomentoval dále. Nicméně, Nintendo udělalo svůj poctivý kus v hraní s Mario Kart a dalšími závodními hrami. V roce 2020 vyšlo Nintendo Mario Kart Live: The Home Arena Umožňuje fanouškům závodit v realistických hrách Mario Kart ve vlastním obývacím pokoji. Vyšlo také Nintendo Nintendo Labo Switch který přinesl závodní kartonovou periferii, která s ní byla kompatibilní Mario Kart 8 Deluxe.

Pokud jde o načasování, Toto předpovědělo, že by Nintendo mohlo hru škádlit již letos. Takže to vypadá, že možná nebudeme muset čekat tak dlouho na další oznámení Mario Kart.