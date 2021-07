Očkování proti COVID-19 (16. července 2021) v Netamys, Česká republika. (Foto: Ústecký krajský úřad)

Minulý týden oznámil český ministr zdravotnictví Adam Vojdach (ANO), že mobilní týmy pomohou očkovat lidi žijící ve vyloučených oblastech moravskoslezského regionu a aztéckého regionu. Na konci týdne odcestovaly první takové týmy do oblasti Mojo v aztécké oblasti.

Na otázku české tiskové agentury, jak se vakcína podává bezdomovcům nebo sociálně marginalizovaným osobám, odpověděl, že mobilní týmy organizované regionálními orgány očkují lidi v takových situacích. Ministr uvedl, že je toho názoru, že lidé žijící ve vyloučených oblastech nenavštěvují stávající centra, aby byli očkováni sami.

“Imunizační tým by měl jít za nimi a často očkovat, odkud pocházejí,” řekl ministr. Ke 20. červenci distribuovali zdravotničtí pracovníci po celé České republice více než 9,6 milionu vakcín proti románu o koronovém viru.

V současné době je v České republice očkováno téměř 4,3 milionu lidí. V aztécké oblasti však existují oblasti, kde je imunizace nízká.

Costecký regionální koordinátor pro vakcíny Peter Severa pro veřejnoprávní vysílání Českého rozhlasu uvedl, že sociálně vyloučené oblasti jsou důležité oblasti, kde je očkováno méně lidí. Mezi takové oblasti patří město Trimis v aztécké oblasti.

Podíl lidí očkovaných proti románu s koronovými viry je nižší než jinde v regionu. „Například Trimis je pouze asi ze 45% imunosupresivní,“ vysvětlila Severa v Rádiu Sekra.

“Některé obce, které jsou méně imunní, například Obrnis nebo Belina, mají centra pro očkování,” řekla Severa. Podle Petera Globonka ze sdružení Romano Jasnica je míra imunizace ve vyloučených oblastech nízká, protože možnosti dopravy do vakcinačních center jsou špatné, ale svou roli zde hrají i dezinformace.

„Spolu s vakcínami se šíří dezinformace například i na sociálních médiích, řekl Globonek.„ Osobně jsem se setkal s lidmi, kteří trvají na tom, že pokud budou očkováni, budou magnetizováni. “

“Mnozí věří, že to bylo téměř zajímavé,” řekl Globonek. Potřebu komunikovat s jednotlivci osobně a vysvětlit, jak vakcína funguje, prokázal příchod mobilního týmu do vyloučené oblasti Mojo.

„Je dobře, že jsou tady,“ řekla místní Vlasta Nanorov pro server skupiny Cessnam Spreevy o mobilní skupině. „Lidé říkají nejrůznější věci. Pokud někdo vstřikuje, zemře.“

“Slyšel jsem, jak to lidé říkají na ulici, a byl jsem nad tím,” řekl Nanorov. „Tak chlapci, rozhodl jsem se dnes [my sons] Očkoval jsem dvakrát a zvládl jsem to, a také půjdu. “

„Až dosud jsem se nerozhodl, byl jsem na plotu,“ řekl Nanarov zpravodajskému serveru. Lidem žijícím ve vyloučených oblastech jsou nabízeny vakcíny od společnosti Johnson & Johnson, které vyžadují pouze jednu dávku místo dvou.