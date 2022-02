Nintendo odhaluje nejprodávanější 3D e-commerce hry v Japonsku v letech 2011-2020

Před uzavřením eShopu 3DS a Wii U sestavil web Nintenda 15 nejprodávanějších her v online obchodě 3DS v Japonsku od roku 2011 do roku 2020.

Monster Hunter, Pokémon a Animal Crossing byly v průběhu let často vytaženy na vrchol a některé další populární série zahrnují Battle Cats, Dragon Quest, Super Mario a Kirby.

Zde je úplný přehled (přes Nintendo Everything):

2011

1. Zelda: Link’s Awakening

2. Super Mario Land

3. 3D Classics Xevious

4. Freakyforms: Your Creations, Alive!

5.SIMPLE DL Series Vol. 1 Mishitsu kara no Dasshutsu ~ Fushigina Kumadonald Burger-hen ~

6. Kersploosh

7. Super Mario Land 2: 6 zlatých mincí

8. Pushmo

9. Kirbyho vysněná země

10. Picross e7

11. Sakura Samurai: Umění meče

12. TwinBee Classics 3D

13. Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni Dai Ichiwa „Hikaru Me“

14. Dotkněte se Battle Tank 3D

15. Donkey Kong

2012

1. Animal Crossing: New Leaf

2. Radar Pokémon Dream

3. Denpai Men

4. Super Mario Bros.

5. 3D Classics Kirby Adventure

6. Pokedex 3D Pro

7. Denpa Muži 2

8. Freakyforms: Your Creations, Alive!

9. Stiskněte Battle Tank 3D

10. Bushmo

11. Nový Super Mario Bros.2

12. Rolling Western Dillon

13. Kirby Dreamland 2

14. Super Mario Bros.: The Lost Levels

15. SIMPLE DL Series Vol. 3 Mishitsu kara no Dasshutsu ~ Serebuna Goutei-hen ~

2013

1. Monster Hunter 4

2. Animal Crossing: New Leaf

3. Bike Rider DX

4. Radar Pokémon Dream

5. Super Mario Bros.3

6. Puyo Buyo!! mini verze

7. Shaun the Sheep 3D Episode 1

8. Tomodachiho život

9. Dotkněte se Battle Tank 3D-2

10. Ozbrojený Clive

11. Muži Denpa 3

12. Super Mario Bros.

13. Denba Muži 2

14. Čarodějnice a hrdina

15. Bugs vs. Tanky

2014

1. Pokémon Battle Troy

2. Super Smash Bros pro 3DS

3. Monster Hunter 4 Ultimate

4. Kirby Fighters Deluxe

5. Bike Rider DX 2 Galaxy

6. Dragon Quest X online

7. Kirby Triple Deluxe

8. Bike Rider DX

9. Urban Trial: Freestyle

10. Kapesní žokej na karty

11. Puyo Buyo!! mini verze

12. Radar Pokémon Dream

13. Yo-kai Watch

14. Skládačka a draci Z

15. Pokémon Alpha Sapphire

2015

1. Monster Hunter X

2. Bitva POP koček!

3. Cube Creator 3D

4. BoxBoy!

5. Bike Rider DX 3: Time Rider

6. DX kolo Rider

7. Animal Crossing: Happy Home Designer

8. Daigasu! Bratři kapela poprvé

9. Osud ohnivého znaku

10. Urban Trial: Freestyle

11. Kirby Fighters Deluxe

12. Sky Rhythm Megamix

13. Dragon Quest X online

14. Animal Crossing: New Leaf

15. Yo-kai Watch Busters: White Dog Squad

2016

1. Pokémon žlutý

2. Pokemon Red

3. Bitva POP koček!

4. Modrý Pokémon

5. Battleminer

6. Cube Creator 3D

7. Pokemon Green

8. Detektiv Pikachu

9. Pokémon Moon

10. Pokémon Sun

11. BoxBoxBoy!

12. Svět Super Mario

13. Zemská libra

14. Super Mario Bros. 3

15. Rider DX Bike

2017

1. Generace lovců monster

2. Stříbrný Pokémon

3. Bitva POP koček!

4. Pokémon Gold

5. Dragon Quest XI

6. Kirbyho exploze

7. Dragon Quest III

8. Minecraft: The New 3DS Edition

9. Sbohem BoxBoyi!

10. Pokémon žlutý

11. Ledová stanice Z

12. Animal Crossing: New Leaf – Ahoj Amiibo

13. Dragon Quest II

14. Kirby Fighters Deluxe

15. Pokemon Ultra Sun

2018

1. Krystal Pokémona

2. Bitva POP koček!

3. Minecraft: Nová edice 3DS

4. Battleminers

5. Dragon Quest III

6. Ledová stanice Z

7. Bike Rider DX

8. Dragon Quest II

9. Stříbrný Pokémon

10. Zlato Pokémonů

11. Dračí výprava

12. Kirby Fighters Deluxe

13. Etrian Odyssey Nexus

14. Animal Crossing: New Leaf – Vítejte amiibo

15. Kirbyho výbuch

2019

1. Bitva POP koček!

2. Krystal Pokémona

3. Dragon Quest III

4. Minecraft: Nová edice 3DS

5. Dragon Quest II

6. Ledová stanice Z

7. Dragon Quest

8. Animal Crossing: New Leaf – Ahoj Amiibo

9. Battleminers

10. EarthBound

11. Bike Rider DX

12. Moje máma mi schovala hru!

13. Stříbrný Pokémon

14. Roční období: Tři města

15. Zlato pokémonů

2020

1. Animal Crossing: New Leaf

2. Krystal Pokémona

3. Bitva POP koček!

4. Dragon Quest III

5. Generace lovců monster

6. Monster Strike

7. Inazuma Eleven 1 – 2 – 3!! Endo Mamoru Densetsu

8. Nikitsu Koha Kunio Kun Special

9. Dragon Quest II

10. Bike Rider DX

11. Phoenix Wright: Lawyer Ace – Spirit of Justice

12. Velký Aceův advokát 2

13. A-Train 3D

14. Phoenix Wright: The Ace Lawyer Trilogy

15. Minecraft: The New 3DS Edition

