All Quiet on the Western Front získal Oscara za produkční design

Je to oficiální: Na západní frontě klid Získal Oscara za úspěch v produkčním designu. Pro válečné drama produkční designér Christian M. „Není to jen o tom vidět místo, scenérii – musíte to cítit,“ řekl Goldbeck na tiskové konferenci.

Natáčení probíhalo na bývalém letišti z druhé světové války v Milovicích v České republice. V současné době funguje jako sportovní letiště, ale dočasně na tři měsíce ukončilo provoz, aby se tam mohl natáčet film. Produkční designérský tým nakonec na místě vytvořil několik set metrů zákopů a bojiště o velikosti dvou fotbalových hřišť. Další pozadí vznikala ve Filmovém studiu Barrandov. „Nikdy nezapomínejte: jste tak dobří jako váš tým,“ řekla Heberová ve své děkovné řeči a poděkovala všem, kteří inscenaci v Praze uvedli do života.

Netflix

Mezi další filmy nominované v kategorii produkčního designu patří Avatar: Water RoadA BabylonA ElvisiA Fablemans. V loňském roce byla mezi mnoha kontroverzemi kolem této události kategorie Production Design jednou z osmi cen udělovaných v Dolby Theatre hodinu před uvedením do provozu. Tyto ceny byly poté po akci zveřejněny v živém televizním vysílání. Duna Cenu získal produkční design Patrice Vermeta a dekor výpravy Zsuzsanna Sipos.

Jsme nadšeni, že každá kategorie si letos odnesla svůj zasloužený okamžik a všem zúčastněným velká gratulace Na západní frontě klid (Který již získal mnoho ocenění!). Pokud vás film ještě nebavilo sledovat, je to vaše znamení, abyste si na něj udělali čas nebo si ho dali znovu. Aktuálně je k dispozici pro streamování na Netflixu.

