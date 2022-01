Anne Frank’s Betrayal: Cold Case Investigation jmenuje překvapivého podezřelého

Annu a sedm dalších Židů objevili nacisté 4. srpna téhož roku poté, co se téměř dva roky skrývali v tajném přístavku nad bunkrem na straně kanálu v Amsterdamu. Všichni byli deportováni a Ann Fei zemřela Tábor Bergen-Belsen ve věku 15 let.

Součástí týmu je bývalý agent FBI Vincent Bangkok a asi 20 historiků, kriminalistů a relativně neznámých odborníků na osobní údaje označili za hlavního podezřelého při odkrývání skrýše židovského notáře Arnolda van den Berga.

Někteří další experti zdůraznili, že důkazy proti němu nebyly průkazné.

V memorandu bylo uvedeno, že Van den Berg měl přístup k adresám, kde se Židé skrývali jako členové Židovské rady v Amsterdamu za války, a předal seznamy těchto adres nacistům, aby zachránil svou rodinu.

Toissek řekl, že pouze čtyři z 32 křestních jmen stále pokračují v pátrání, přičemž hlavním podezřelým je van den Berg.

Vyšetřovatelé potvrdili, že Otto, jediný člen rodiny, který válku přežil, o pozorování věděl, ale rozhodl se o tom nemluvit veřejně.

Van Tuysek spekuloval, že Frankovy důvody pro odmítnutí tvrzení byly pravděpodobné, že si nebyl jistý jeho pravdivostí, že nechtěl zveřejňovat informace, které by mohly podněcovat další antisemitismus, a že nechtěl Van den Berga. Tři dcery by měly být obviňovány z něčeho, co by jejich otec mohl udělat.

Van Tuysek řekl, že Otto „byl v Osvětimi“. „Věděl, že lidé v obtížných situacích někdy dělají věci, které jsou morálně neospravedlnitelné.“

Zatímco ostatní členové Židovské rady byli v roce 1943 deportováni, van den Berg mohl zůstat v Nizozemsku. Zemřel v roce 1950.

Historik Eric Sommers z nizozemského institutu NIOD pro studium války, holocaustu a genocidy rozsáhlé vyšetřování pochválil, ale jeho závěr zpochybnil.

Zpochybnil ústřední postavení anonymní poznámky v argumentech pro Van den Berghovu odpovědnost a řekl, že tým učinil předpoklady o židovských institucích v Amsterdamu v době války, které nejsou podporovány jinými historickými výzkumy.

Podle Summerse existuje mnoho možných důvodů, proč van den Berg nebyl nikdy deportován, protože „byl velmi vlivným mužem“.

Jedna z poradkyň rodiny, Mibe Jessová, uchovávala Annin deník v bezpečí, dokud se Otto nevrátil a poprvé jej zveřejnil v roce 1947. Od té doby byl přeložen do 60 jazyků a zaujal miliony čtenářů po celém světě.

Nadace Anne Frank House Foundation nebyla zapojena do vyšetřování studeného případu, ale sdílela informace ze svých archivů, aby pomohla.

Ředitel Ronald Leopold řekl, že výzkum „vygeneroval důležité nové informace a fascinující hypotézu, která si zaslouží další výzkum“.

Za použití moderních výzkumných technik byla sestavena velká databáze se seznamy holandských spolupracovníků, informátorů, historickými dokumenty, policejními záznamy a minulými výzkumy s cílem odhalit nové stopy.

Na mapě byly vizualizovány desítky scénářů a podezřelých míst, aby bylo možné identifikovat zrádce na základě znalosti jejich úkrytu, motivu a příležitosti.

Výsledky nového výzkumu budou zveřejněny v knize kanadské spisovatelky Rosemary Sullivanové nazvané „The Betrayal of Anne Frank“, která vyjde v úterý.

Ředitelka nizozemské židovské organizace CIDI, která bojuje proti antisemitismu, řekla agentuře Reuters, že doufá, že kniha poskytne vhled do válečných podmínek pro židovské obyvatelstvo Amsterdamu.

„Pokud se ukáže, že to bylo ‚Židé to udělali‘, bylo by to nešťastné. Na vině jsou nakonec nacisté,“ řekla Hannah Lowden z CIDI.