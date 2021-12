Biden opovrhuje Trumpem a Bushem na Světový den boje proti AIDS navzdory snaze republikánských stranických vůdců

WASHINGTON – Prezident Biden ve středu svrhl svého předchůdce Donalda Trumpa v projevu ke Světovému dni boje proti AIDS a prohlásil, že předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová má „rovné postavení“ s prezidentem Georgem W. Bushem. HIV/AIDS.

Biden zaútočil na Trumpa navzdory bývalému prezidentovi Stanovení cíle do roku 2030 ukončit přenos HIV Zdá se také, že bagatelizuje roli Bushova vedení při vytváření programu PEPFAR, který zachránil miliony životů a snížil infekci HIV tím, že rozdával drogy chudým, většinou africkým zemím.

„Nancy, to není vtip, byl jsem ten, kdo začal ten boj způsobem, který jsem bral tak vášnivě,“ řekl Biden Pelosiové v Bílém domě. „Převzít tento problém v té době bylo považováno za politický rozsudek smrti. Ale udělal jsi to. Zásadně jsi změnil způsob, jakým jsme se na to dívali. Dokonce jsi přiměl George Bushe, aby to vedl.“

Prezident Joe Biden naslouchá během akce k oslavě Světového dne AIDS ve východní místnosti Bílého domu 1. prosince 2021. Stephanie Reynolds / CNN / Splash N

Zatímco hledal Trumpa, ale ne podle jména, Biden nasadil znechucený výraz a tleskal: „Když moje administrativa nastoupila do úřadu, nejenže jsme obnovili Úřad pro národní politiku boje proti AIDS v Bílém domě, což bylo těžko uvěřitelné… „

„Bylo to nejjednodušší,“ pokračoval Biden. „Ne, myslím to vážně. Přemýšlejte o tom, přemýšlejte o tom, když to říkáme, v roce 2021 sklidil potlesk? Chci říct, nikdy se to nemělo stát – každopádně se do toho nechci pouštět.“ „

Biden nezmínil Trumpovo překvapení, které v roce 2019 zahájilo federální iniciativu s cílem „odstranit epidemii HIV ve Spojených státech do 10 let“. Trump tento plán podpořil konečným požadavkem na rozpočet 716 milionů dolarů V boji proti HIV/AIDS.

Dr. Anthony Fauci poslouchá, jak prezident Biden přednáší své poznámky k oslavě Světového dne boje proti AIDS v Bílém domě 1. prosince 2021. Anna Moneymaker / Getty Images

Bývalý prezident Donald Trump a Jerry Falwell. Trump si stanovil za cíl ukončit přenos HIV do roku 2030. Alex Wong / Getty Images

Biden řekl davu o své administrativě 670 milionů dolarů Požadavek rozpočtu na HIV/AIDS, což je ve skutečnosti méně než Trumpův požadavek.

Přijmeme přísná opatření a budeme je podporovat. Požádali jsme Kongres o 670 milionů dolarů, což je historická rozpočtová žádost, abychom ukončili epidemii HIV ve Spojených státech, řekl Biden.

Prezident Bush dal později této události větší důvěryhodnost a chválil veřejnost za jeho roli při opětovném schválení Bushova programu PEPFAR, který republikánský prezident navrhl v lednu 2003 předtím, než Kongres schválil počáteční pomoc chudým zemím ve výši 15 miliard dolarů. Pelosi taková nebyla Sponzor zákona, ale hlasoval pro návrh zákona a podpořil prodloužení plánu PEPFAR.

Bílý dům je vyzdoben na oslavu Světového dne boje proti AIDS 1. prosince 2021. AP Photo / Susan Walsh

Zdálo se, že prezident Biden bagatelizuje roli bývalého prezidenta George W. Bushe při vytváření programu PEPFAR, který zachránil miliony životů. Matthew Kavanaugh Paul/Getty Images

„Opětovná autorizace průlomového plánu PEPFAR v roce 2008 patřila k významným událostem mé doby, kdy jsem byl předsedou Výboru pro zahraniční vztahy,“ řekl Biden. Nepatřil jsem v této věci k velkým vůdcům. Vždy jsem byl pro toto úsilí, ale to proto, že jsem byl předsedou výboru. A věřte nebo ne, byl tu republikánský prezident, a když to říkám, nejsem moudrý muž, který prosazoval PEPFAR.“

Později Biden poznamenal, že Bush, který často citoval svou křesťanskou víru, když prosazoval PEPFAR a chválil Condoleezzu Riceovou za to, že mu v této věci poradila, založil ambiciózní globální program HIV/AIDS.

Od roku 2003, kdy prezident Bush spustil PEPFAR, jsme zachránili více než 21 milionů životů. Zabránili jsme milionům infekcí HIV a pomohli nejméně 20 zemím kontrolovat epidemie HIV nebo dosáhnout… léčebných cílů, řekl Biden.

„Prostřednictvím PEPFAR podpoří Spojené státy téměř 19 milionů mužů, žen a dětí při život zachraňující léčbě HIV. Je to neuvěřitelný, ohromující úspěch.“