Aktualizace Minecraft Trails and Tales odhaluje tři nové úspěchy na Xboxu

Další velká aktualizace obsahu Minecraft, Trails and Tales, je tady a my jsme nyní vybrali tři nové úspěchy pro survival sandbox hru od Mojang.

Dlouho očekávaná aktualizace Minecraft Trails and Tales je nyní venku a přináší s sebou spoustu nového obsahu pro hru a také tři zbrusu nové úspěchy Minecraftu k odemknutí. Aktualizace Trails and Tales přidává novou třešňovou oblast k prozkoumání, dva nové moby (velblouda a čichače), komba bambusu a třešňového dřeva, novou funkci artefaktů a mnoho dalšího. Podle Mojanga je nový čichový dav jemným obrem, který kdysi vyhynul. Budete ho muset dostat zpět do Overworldu tím, že najdete a vylíhnete jeho vejce. Opalovači vám pomohou přivonět k semenům prastarých rostlin: pochodeň a džbán.

Chcete-li najít vejce snifferů, říká Mojang, budete muset kopat v písku „a najít zasypané sutiny a použít nový kartáčový nástroj k odkrytí pokladů v podezřelém písku a blocích podezřelého štěrku“. Šťastní hráči najdou „užitečný nástroj, čichací vejce nebo keramický střep“. Nalezení čtyř úlomků tvoří vázu a zdá se, že každý hrnec má svůj vlastní příběh.

Níže naleznete nové úspěchy Trails and Tales pro konzolovou verzi hry Xbox, ale nyní jsme je vybrali pro Minecraft (Windows), Minecraft (Nintendo Switch), Minecraft (iOS), Minecraft (Android) a Minecraft (Kindle Fire).

Stopy a příběhy Minecraft Achievements

Existují tři úspěchy v celkové hodnotě 50 Gamerscore a žádný z nich není tajný.

název popis hráčské skóre poslední transplantace Zasaďte jakákoli vonící semena 10 Pečlivé restaurování Vyrobte si ozdobnou vázu ze 4 kusů keramiky 10 kovářský styl Aplikujte alespoň jednou tyto kovářské šablony: Spire, Snout, Rib, Ward, Silence, Vex, Tide, Wayfinder 30

Vrátili byste se k Minecraftu, abyste dosáhli těchto tří úspěchů? Dej nám vědět!