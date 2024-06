Všimněte si pokušení – The New York Times

6 d. Možná je to tím, že tento záznam je na začátku a na konci podobný „Asteroids“, ale to pro mě bylo trochu napínavé. „Například galaxie,“ řeší ANDROIDS; To jsou drobnosti o značce, včetně řady smartphonů Samsung, které používá Dotyčný operační systém.

25 D. Potřeboval jsem každé písmeno v tomto skoku, „Rafael ______“, třetí hráč All-Star pro Red Sox. Není to moje zkušenost, je to poprvé, co byl Raphael Devers v Times Mystery, i když byl Hlavní ligový hráč od roku 2017.

35 D. „Ležící?“ Řeší krásnou a nezapomenutelnou slovní hru: ON A DARE. (Mluv o Pavlovianovi! Napadla mě hra Truth or Dare na letním táboře, kterého jsem se zúčastnil v minulém století, i když netuším, jestli ji někdo bude hrát v roce 2024.)

Poznámky pro tvůrce

Jsem tak nadšený, že jsem zpátky v The New York Times! Děkuji všem, kteří tuto hádanku vyřešili a umožnili. Tato hádanka, stejně jako moje poslední, je postavena na klíčích 1 dolů a 15 napříč. Fráze v 1D byla mým základním počátečním příspěvkem, o kterém jsem jednoho dne v létě přemýšlel a cítil jsem, že by si tuto síť obzvlášť zasloužil. Rozhodl jsem se pro zábavu vyzkoušet diagonální symetrii a s výsledkem jsem opravdu spokojený. Z indicií, které se dostaly do závěrečné hádanky, byly mé oblíbené 41A, 25D a 48D, které jsem byl velmi rád, že redaktoři zachovali. Z indicií, které měnili, se mi nejvíce líbila 19A a hlavně 10D, což mi přišlo chytré. Pokud jde o osobní poznámku, za něco málo přes týden mi bude 21, takže tuto hádanku vnímám jako předčasný dárek k narozeninám. Děkuji za řešení, doufám, že se brzy vrátím!

