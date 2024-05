Na kanadské farmě se zřítil velký kus rakety SpaceX

Farmář v Kanadě našel obrovský kus vesmírného smetí na poli, o kterém se předpokládá, že spadl z mise SpaceX. Kus je široký 2 metry (6 stop) a váží 40 kilogramů (90 liber). Dopadla na farmu Barryho Sawchuka v provincii Saskatchewan severovýchodně od města Regina.

Kus byl nalezen koncem dubna. Sawchuck to popisuje jako vyhořelý kus uhlíkových vláken s hliníkovou voštinovou mřížkou mezi nimi. Bylo připojeno něco, co vypadalo jako hydraulický válec.

ⓘ IFLScience není odpovědná za obsah sdílený z externích stránek.

„Nestává se každý den, kdy vyrazíte na své pole a najdete vesmírný odpad,“ řekl Sawchuk. Globální novinky. „Věděli jsme, že přišel z nebe, protože se tam nemohl dostat sám.“

„Je to jen štěstí. Kdyby to zasáhlo centrum Reginy nebo, ano, New York City, mohlo by to někoho snadno zabít,“ řekla Samantha Lawler, profesorka astronomie z University of Regina. CBC.

„Tady v Ituně, Saskatchewan, stavíme [hockey] kluziště. Myslím, že kdybych mohl, prodal bych to. „Část výtěžku půjde na kluziště,“ řekl Sawchuk CBC. „Tady jsem se narodil a vyrostl, tak proč ne?“

Zúčastnil se astronom Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Cvrlikání Že nad Saskatchewanem prošla nedávná mise. Sekce Dragon Trunk mise Axiom 3 se tam vrátila 26. února. Na otázku, zda je normální, aby tak velký kus přežil hořet v atmosféře, měl odpověď: Výmluvná odpověď.

„Zjistili jsme, že kompozitní materiály, které tvoří kufr, byly překvapivě dobré při opětovném vstupu do atmosféry,“ řekl McDowell.

Není to poprvé, co kusy trosek SpaceX dopadly na Zemi. Kusy mise SpaceX Crew-1 spadly do Austrálie v roce 2022. Nedávno spadl kus harampádí z Mezinárodní vesmírné stanice na dům na Floridě. Počet objektů na oběžné dráze v poslední době dramaticky vzrostl kvůli masivním konstelacím, jako je Starlink společnosti SpaceX, takže tam pravděpodobně bude vesmírný odpad. Pokud to opravdu nevyhoří, pravděpodobně přistane tady.