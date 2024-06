“Kosmický tanec ohně a ledu“

Hvězdný systém se nachází 3400 světelných let daleko.

V pátek zveřejnila Evropská kosmická agentura (ESA) ohromující snímek záhadného hvězdného systému. Hvězda se nachází 3400 světelných let daleko v souhvězdí Střelce a skládá se z červeného obra a jeho společníka bílého trpaslíka. Evropská kosmická agentura to nazvala „kosmickým tancem ledu a ohně“ a poznamenala, že je stále teplejší a slabší.

Podle Evropské vesmírné agentury záhadné hvězdy překvapily astronomy „erupcí podobnou nově“ v roce 1975, kdy se jasnost zvýšila asi 250krát.

“Je to příběh dvou hvězd: Červený obr štědře daruje materiál svému společníkovi bílého trpaslíka a vytváří tak oslnivou podívanou. Červená mlha? To jsou silné větry rudého obra! ️Ale Mira HM Sge je skutečnou záhadou. V roce 1975 astronomy překvapila exploze podobná nově, ale na rozdíl od většiny nov nezmizela. Od té doby je to teplejší, ale slabší!“ zněl titulek příspěvku. Příspěvek obsahuje čtyři obrázky, které dohromady tvoří kompletní obrázek hvězdného systému symbiontů.

Astronomové použili nová data z HST a vysloužilé SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) NASA a také archivní data z jiných misí k opětovné návštěvě dvojhvězdného systému.

„Díky Hubbleovi a vysloužilému teleskopu SOFIA jsme společně vyřešili hádanku ultrafialová data z Hubblea odhalují spalující teploty kolem bílého trpaslíka, zatímco SOFIA detekovala vodu proudící neuvěřitelnou rychlostí, což naznačuje přítomnost rotujícího disku materiálu.

Mezi dubnem a zářím 1975 se jasnost binárního systému HM Sagittae zvýšila 250krát. V poslední době pozorování ukazují, že se systém zahřál, ale paradoxně mírně vybledl.

