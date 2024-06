2 neobvyklé tipy, jak získat co nejvíce živin z potravin podporujících imunitu

Shapira doporučuje tyto „rychlé způsoby, jak opravit vaše střeva“ a posílit imunitu:

Jezte potraviny s vysokým obsahem omega-3 včetně lněných semínek, chia semínek, konopných semínek a tučných ryb.

Zařaďte do svého jídelníčku pestré porce ovoce a zeleniny

Vezměte si kvalitní probiotika

Přidejte do jídla fermentované potraviny

Jezte potraviny bohaté na antioxidanty, jako jsou vitamíny A, C, D, E a K (včetně hub, semen, chřestu, lesních plodů a pomerančů).

Snažte se jíst celozrnné výrobky s vysokým obsahem vlákniny

Shapira ale poukazuje na to, že nejde jen o to, co jíte, ale také jak to jíte. Zde jsou dva tipy, jak získat co nejvíce živin z potravin, které jíte.