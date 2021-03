Filmový festival v Karlových Varech odkládá akci 2021 na srpen

55. pokračování Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bylo odloženo na srpen 2021.

Organizátoři festivalu ve čtvrtek ráno oznámili, že místo 20. srpna začne další ročník české akce, která obvykle začíná začátkem července. Akce potrvá do 28. srpna.

“K tomuto kroku jsme se rozhodli po konzultaci s odborníky a po pečlivém zvážení současné situace. Doufáme, že v nadcházejících měsících dojde díky kontrole epidemie k výraznému nárůstu očkování.” uspořádat festival v Karlových Varech ve formě, která je pro hosty a návštěvníky mimořádně bezpečná, “uvedl. Krishtov Mucha, výkonný ředitel karlovarského filmového festivalu, uvedl ve svém prohlášení:„ Samozřejmě jsme připraveni dodržovat všechny příslušné předpisy . “

Tato zpráva je podruhé, co probíhající pandemie koronavirů zasáhla mezinárodní filmový festival v Karlových Varech poté, co byla v dubnu loňského dubna událost ze zdravotních a bezpečnostních důvodů zcela zrušena. V té době organizátoři festivalu uvedli, že „sledování filmu s ostatními lidmi v divadle je silný a nepostradatelný zážitek“ a že si nepřejí uspořádat akci, na které by se účastníci nemohli osobně shromáždit.

Bez ohledu na to organizátoři akce uvedli, že budoucí vydání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech budou hostována v obvyklém časovém rámci.

“Přesun dat padesátého pátého festivalu neznamená dlouhodobou změnu tradičního postavení karlovarského festivalu. 56. ročník festivalu se vrátí do své obvyklé doby, tj. Od 1. do 9. července 2022 “, Uvedl ve svém prohlášení Karel Och, umělecký ředitel filmového festivalu v Karlových Varech.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jednou z mnoha událostí negativně ovlivněných epidemií koronavirů. Mnoho festivalů a komerčních akcí v roce 2020 bylo kvůli pandemii zrušeno a vydání těchto akcí do roku 2021, jako je Mezinárodní filmový festival v Berlíně a SXSW, přešly do formátů pouze online.

Filmoví fanoušci mohou zahlédnout vítěze Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 2019, kteří zde ocenili herečku Patricii Clarksonovou cenou Křišťálový globus.

