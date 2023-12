Libor Hezek byl uvolněn ze smlouvy v AHL

Wilkes-Barre Scranton Penguins a obránce z AHL Libor Hezek chtít Vzájemně se dohodli na zastavení The V říjnu podepsal smlouvu s AHL. Hjek podepsal smlouvu s HC Dynamo Pardubice, která potrvá do roku 2028. Podle oznámení Z českého klubu.

Zdá se, že oba tahy ukončily Hájkův čas, kdy hrál hokej na vysoké úrovni v Severní Americe. Pětadvacetiletý hráč se v letech 2015-16 přestěhoval z českého HC Kometa Brno do WHL Saskatoon Blades a na letošním draftu si ho Tampa Bay Lightning vybral jako 37. celkově.

Když byl ještě junior, Hájek byl vyměněn do New York Rangers jako klíčová součást Blockbusteru. Ryan McDonagh A JD Miller Obchod.

Hájkův profesionální debut přišel v organizaci Rangers s jejich AHL pobočkou Hartford Wolf Pack. Zatímco někteří skauti jsou optimističtí ohledně toho, jak se bude Hejekova ofenzivní hra vyvíjet, růst, který předvedl během sezón ve WHL, se nepřenesl na profesionální úroveň.

V 58 zápasech AHL nastřílel jako nováček pouhých pět bodů a v žádné sezóně v kariéře nezískal dvouciferný počet bodů. Hájek stále rostl co do role a důležitosti v New Yorku díky své velikosti, fyzičce a obranné schopnosti. Nakonec odehrál přes 100 zápasů za Rangers, často zastával šestou nebo sedmou roli obránce. V minulé sezóně nebyl Rangers vypsán a existovala určitá naděje, že by mohl plnit podobnou roli v jiné organizaci, jakou zastával v New Yorku.

To se však nikdy nestalo a Hájek se dohodl na smlouvě v AHL s Penguins. Nyní, po 11 zápasech ve Wilkes-Barre Scranton, se Hájek rozhodl vzdát vyhlídky na krátkodobý návrat do NHL (a nestability, která je s tímto cílem spojena) ve prospěch výrazně vyšší stability ve známém prostředí. jeho rodná země.

V Purdubicích patřil k nejlepším českým týmům, ve třech po sobě jdoucích letech se dostal do čtvrtfinále Ligy mistrů a do české posezóny. Burdubis je momentálně na špici českého žebříčku s bilancí 20-3-4, takže letos má reálnou šanci vydělat nějaký hardware.

