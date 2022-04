Bidenova žádost o pomoc Ukrajině ve výši 33 miliard dolarů čelí brzkému zádrhelu ohledně financování COVID v Kongresu

Republikáni ale protestují proti nové snaze demokratů spojit 33 miliard dolarů s odděleným kompromisem obou stran, který by ušetřil 10 miliard dolarů na dodatečném financování pomoci Covid.

The Masivní žádost administrativy do Kongresu Což zahrnuje více než 20 miliard dolarů na vojenské vybavení, jako je dělostřelectvo a obrněná vozidla, je oblíbené u demokratů a republikánů.

Biden vysvětlil párování ve čtvrtek ve své formální žádosti o ukrajinskou pomoc předsedkyni sněmovny Nancy Pelosiové, demokratce z Kalifornie.

„Aby se předešlo zbytečným úmrtím ve Spojených státech a po celém světě, naléhavě vyzývám Kongres, aby toto kriticky nezbytné a život zachraňující financování COVID zahrnul do této žádosti o dodatečné financování,“ napsal.

Senátor Mitt RomneyR-Utah, R-Utah, pomohl vyjednat financování pomoci Covid, ale zbytek jeho strany návrh zákona blokuje.

V rámci debaty o více penězích na Covid trvá většina republikánů v Senátu na vynucení hlasování o kontroverzní Bidenově administrativě. Rozhodnutí ukončit politiku z dob pandemie s názvem Hlava 42který umožnil pohraničním úředníkům odmítat migranty na jižní hranici.

To není atraktivní možnost pro demokraty a Bílý dům, který připustil, že obrácení hlavy 42 by pravděpodobně vedlo k nárůstu nelegálních překračování hranic.

Na otázku, jak tyto dvě priority propojit, Pelosiová v pátek novinářům řekla, že je „vše pro to“.

„Myslím, že je to velmi důležité. Máme tady mimořádné události. Potřebujeme peníze na Covid. A čas je nejdůležitější,“ řekla s odkazem na válku na Ukrajině. „Tomu se říká legislativa a my musíme přijít s podmínkami, jak to udělat.“

Ani jedna strana politického koridoru není nadšená ze zpoždění podpory Ukrajiny, což vedlo hlavní republikány k tomu, aby vyzvali Bidenovu administrativu v jejím pokusu spojit obě snahy.

Menšinový poradce Senátu Whip John Thune, RS.D, řekl v pátek ráno CNBC, že senátor by dal přednost hlasování za pomoc Kyjevu samostatně.

Zástupci senátora Schumera na žádost CNBC o komentář nereagovali.