Samsung Galaxy S22 Plus – 6 způsobů, jak je lepší než iPhone 13 Pro Max

po zkušenostech Samsung Galaxy S22 Plus Dva týdny se stalo neočekávané. Vážně přemýšlím o tom, že bych opustila svého přítele iPhone 13 Pro Max Pro nejnovější vlajkovou loď Samsungu to není ani nejvyšší model v této řadě.

Jako někdo, kdo byl s iPhony za poslední dva roky spokojený, to vyvolalo opatrnost, zvláště když mluvíme o Galaxy S22 Plus. Věděl jsem, že od chvíle, kdy rodina S22 oznámila, že chci vyzkoušet a Galaxy S22 Ultra Se stylusem, duálními teleobjektivy a větším zakřiveným displejem jsou to všechno jedinečné funkce, které na iPhonu nedostanete.

Nicméně. I tradičnější S22 Plus mě hodně zaujal, a nebýt zbytku mých nedávných technologických nákupů, neváhal bych vyměnit SIM za Samsung.

Lepší design

První věc, které jsem si při nákupu S22 Plus všiml, bylo, že ačkoli jeho 6,6palcový displej zhruba odpovídá velikosti 6,7palcového iPhonu 13 Pro Max, mnohem lépe se drží. Je tenký a tenký, váží méně, a přestože má plochý displej jako iPhone, má zakřivené strany, což je možná nejdůležitější věc, která usnadňuje dosažení větších displejů telefonů.

S22 Plus je stejně hezký jako iPhone. je velmi. I když dávám přednost zelené variantě před růžově zlatou barvou mé kontrolní jednotky, stále vypadá skvěle se svými „konturovacími“ fotoaparáty a znovu zavedeným zadním sklem. Selfie kamera s dírkou také pomáhá telefonu vypadat ve srovnání s vroubkovaným iPhonem a umožňuje vám vidět více z obrazovky.

Jasnější obrazovka, vždy zapnutá

(Obrazový kredit: Tom’s Guide)

Když už mluvíme o obrazovce, je přinejmenším stejná jako u iPhone Pro Max celkově. FHD Galaxy S22 Plus nenabízí vysoké rozlišení, ale sdílí stejnou obnovovací frekvenci 120 Hz a zároveň je jasnější. Nejvyšší hodnocení, které jsme viděli u Galaxy S22 Plus, bylo v našem testu 1 326 nitů, ve srovnání s 1 038 nity na iPhone 13 Pro Max.

Z Galaxy S22 Plus získáte také tenčí rámečky. I když nevyužitý černý prostor kolem obrazovky není tou nejzajímavější částí telefonu, znamená to, že získáváte větší obrazovku úměrně velikosti telefonu.

Také se mi líbí, že S22 Plus může používat Always On Display, něco, co Apple na iPhone stále nenabízí. Je dobré procento mého dne, kdy odemykám telefon pouze kvůli kontrole času nebo oznámení, což na S22 Plus vidím na první pohled.

Spolehlivé odemykání otiskem prstu

I když většinu času nemám problém s Apple Face ID, několikrát za den – například když mám na sobě masku nebo se snažím používat svůj telefon v nepohodlném úhlu – se musím vzdát rozpoznávání obličeje. a zadejte PIN důl. Snímač otisků prstů pod displejem na S22 Plus není nový ani jedinečný, ale stále je spolehlivý a rychlý způsoby, kterým se Face ID aktuálně nemůže vyrovnat.

Také vzhledem k tomu, že Samsung používá ultrazvukové čtečky místo optických čteček na jiných telefonech Android, nebudete mít nepříjemné blikající světlo při odemykání telefonu, které děláte s jinými telefony. Apple v budoucnu zjednoduší používání obličejové masky Face ID iOS 15.4 Aktualizace, ale zatím neexistuje žádný časový plán pro její vydání.

Konkurenční fotoaparáty s lepšími profesionálními funkcemi

(Obrazový kredit: Tom’s Guide)

Po vyzkoušení fotoaparátů si stále myslím, že iPhone má mírnou výhodu, co se týče čistoty záběrů a také přirozenější úrovně jasu a sytosti barev. Ale Galaxy S22 Plus nabízí některé jedinečné výhody, včetně 3x optického zoomu a 30x Super Res Zoom. iPhone 13 Pro Max má 3x optický zoom, ale pouze 15x digitální zoom.

K dispozici je také funkce aplikace fotoaparátu Expert RAW společnosti Samsung. Skutečnost, že mohu mít tuto úroveň ovládání, na rozdíl od více automatické aplikace fotoaparátu pro iPhone, je zajímavý návrh. Můžete upravit vše od ISO a rychlosti závěrky až po vyvážení bílé. To je něco, čemu se budu více věnovat, až najdu nějaké dobré motivy k natáčení.

rychlejší nabíjení

Galaxy S22 Plus se výdrží baterie nemůže rovnat iPhonu 13 Pro Max, ale málokterý telefon to dokáže. Naštěstí nabízí hladší 45W nabíjení, které se nabije na 50 % za 20 minut. To je rychlejší nabíjení než u iPhonu 13 Pro Max při 20 W, který zvládne pouze 50 % nabití za 30 minut.

Flexibilnější software

Single UI má oproti iOS své výhody. Jako systém založený na Androidu získáte větší svobodu umístit své aplikace a widgety přesně tam, kde je chcete, a nikoli tam, kde si Apple myslí, že byste je mohli chtít.

Jedna speciální funkce, kterou bych chtěl na S22 Plus vyzdvihnout, je panel Edge společnosti Samsung, který vám umožňuje rychlý přístup k aplikacím, kontaktům a widgetům přejetím z konkrétního bodu na okraji obrazovky. Na jiných zařízeních Android byly podobné funkce, ale zde to funguje dobře.

Důvod, proč neměním – moje další Apple zařízení

Skutečnost, že jsem přitahován k S22 Plus, je pro mě zvláštní, vzhledem k tomu, že iPhone 13 Pro Max měl vše v pořádku. Navíc S22 Plus není velký upgrade Galaxy S21 Plusve srovnání s množstvím přechodu z S21 Ultra na S22 Ultra. A přesto jsme tady.

Potenciální přechod na Android z iOS s sebou nese mnoho komplikací, kvůli mému používání exkluzivních aplikací pro iOS a dalších produktů Apple, jako je My IPAD a můj AirPods Pro. Ale fakt, že mi Galaxy S22 Plus kdy otočil hlavu, je úspěch sám o sobě.

Dnes jsem si musel koupit úplně novou sadu gadgetů a vzhledem k dobrým věcem, o kterých jsem slyšel Galaxy Tab S8 a Galaxy Buds ProAsi se ponořím do ekosystému Samsungu s Galaxy S22 Plus uprostřed.