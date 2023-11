Edmonton Youth Orchestra vytváří energii a vzrušení

Youth Classical Orchestra zahajuje sezónu 26. listopadu hudbou trvající 300 let

Edmonton Youth Orchestra, který oslavuje svou 77. sezónu, získal po celé Kanadě reputaci jako hvězdný soubor s hudebníky z celého Edmontonu a severní Alberty.

V letošní sezóně vystoupí v neděli 26. listopadu ve Winspear Center zimní koncert 140 mladých hudebníků nejvyššího kalibru.

Zatímco mladým hudebníkům možná chybí dramatické napětí a výrazová preciznost profesionálních hudebníků, střední i velké orchestry zprostředkovávají skvělou techniku, smysl pro detail a nezastavitelnou energii.

Orchestr řídí Michael Massey, 1. Řád svatého Alberta z Kanady, a uznávaný profesionál oddaný sdílení své vášně pro klasickou hudbu.

„Jsou zvláštní plemeno. Jsou oddaní a milují to, co dělají. Chtějí se rozvíjet a růst jako hudebníci a já se jim snažím poskytnout dokonalé prostředí. To je síla hudby, když se chcete zlepšit.“ „Je to stavební nástroj,“ řekl Massey, který často mluvil o radosti ze spolupráce s vysoce úspěšnými.

Orchestr diriguje od roku 1977 a nadcházející koncert připomíná Alexandru Moonovou, klavíristku vyškolenou v Juilliardu, která až do své smrti v září 2023 zasvětila svůj život výuce a inspiraci hudebníků.

„Byla to mladá učitelka na univerzitě v Albertě, když jsem ji potkal jako student. Měla ke studentům jistý přístup. Byla extrovert. Byl jsem introvert a to ve mně vyvolalo věci,“ řekl Massey s tím, že její podpora EYO byla neochvějná po celá desetiletí.

Intermediate Orchestra pro děti od 11 do 16 let zahajuje koncert Bartókovou kantátou Suita lidových písní, živé maďarské dílo, které Massy uspořádal na památku Moona. Vystupují také Händel březen a menuet A Věrný pastýřOba kusy jsou bohatě vrstvené.

„Je hezké hrát baroko. Potřebují to zmírnit.“

Šedesátičlenný mladý orchestr hraje také skladbu San Saeb Výňatky z alžírského pavilonuInspirováno skladatelovou celoživotní láskou k Alžírsku.

80členný velký orchestr začíná svůj set Rachmaninovem zpěv, Romantická píseň vydaná skladatelem v roce 1915.

„zpěv Začíná to hlasem a klavírem. je velmi krásná. „Je to dlouhá řada se všemi těmi krásnými kontrastními body.“

Starší Bartók také rysy taneční souprava, Živá skladba, která oslavuje 50. výročí sloučení měst Bude a Pešť do jednoho celku.

„Je to velmi obtížné, velmi složité rytmicky. Má složité metry a rytmy a proměnnou rychlost. Je tam spousta vibrat. „Je to šest sekcí a každá je propojena ulicí.“

Slavnostní ceremoniál zakončuje Smetana Co je v úpadku (moje země), č. 2 Vitava (Moldau). Je to tónová báseň se silnou nacionalistickou příchutí, která v jádru využívá českou lidovou hudbu.

„Je to velmi okouzlující. Vypráví celý příběh o řece A. Na začátku je flétna označující malé bublinky potoka. Roste a prochází plání a slyšíte rybářskou hudbu. Řeka míjí vesnici.“ a je svatba a v noci je krásný měsíční svit. Roste a roste a stává se úplným slavným českým hymnem.“

Před ceremoniálem vystoupí v hotelové hale kvintet velkých orchestrů. V kvintetu vystupovali Yitian Fan (viola), Melissa Lank (violoncello), Joshua Gray (klarinet) a Anna Yin a Natasha Hendra na housle.

Koncert začíná ve 14 hodin a vstupenky stojí 15–20 USD a jsou k dispozici online na čísle 780-420-1757 nebo online na www.edmontonarts.ca