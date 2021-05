Mistři české panenky Herminy Terlové a Jerryho Trnky

Malíř, ilustrátor, loutkář, sochař a scénograf Jiří Trnka byl jedním ze zakladatelů české animace. Komunistický režim sponzoroval animované filmy, protože přinesly prestiž na festivalech a velké příjmy ze Západu. Samotné studio Bratři v triku, které je součástí vládní filmové společnosti Krátký, produkovalo stovky filmů, včetně velmi populárních Večerníčků Bedtime Stories.

Toto prosperující pražské studio bylo založeno krátce po osvobození Československa v létě roku 1945. Jeho počátky sahají do druhé světové války, jak vysvětluje filmová historička Michaela Mertová:

Němci chtěli konkurovat Walt Disney a produkovat populární karikaturu ve velkém měřítku. Založili tedy studio v Praze. Zaměstnávala bývalé studenty umění a další kreativní lidi, kteří by se za normálních okolností spíše než na animovaných filmech věnovali malbě, architektuře nebo grafice. Měli na výběr: pracovat ve válečném průmyslu nebo zemědělství, nebo se připojit k německému studiu animovaného filmu. Na konci války zde tedy byla skupina lidí, kteří měli zkušenosti a chtěli pokračovat v práci na animovaných filmech. “

Mezi nadšenci animovaného filmu Edwarda Hoffmana, který později adaptoval dětské knihy bratří apeků na filmové plátno, se Břetislav Pojar, jeden z autorů seriálu Pojď pane budeme hrát, Pojďme hrát budeme hrát, aneb Tvůrce legendárního komiksu Krtek (Zdeněk Miler). Ten také přišel s logem nového studia, které zobrazuje tři kudrnaté vlasy v pruhovaných košilích. Respektovaný velký umělec Jerry Trunka byl požádán, aby se stal kreativním ředitelem nového studia. Michaela Mertová znovu:

„Věděli od začátku, že nechtějí natáčet filmy jako Walt Disney. Chtěli točit své vlastní filmy založené na originálních tématech a stylech. V tomto ohledu byl mužem práce Jerry Trinka.“

V té době byl Jerry Trunka slavný především jako malíř. Filmové dílo mu přineslo novou výzvu, jak řekl Trncův vnuk, výtvarník a animátor Matthias Trnka:

“Dokonce se učil všechno od nuly. Četl knihy, učil se psát scénáře a jak editovat filmy. Obklopoval se lidmi, kteří mu s tím vším pomáhali. Jedním z těch celoživotních spolupracovníků byl Trnka, scenárista Jerry Predica. Jeho cesta slova přispělo k úspěchu Trnkových filmů. “.

Trnku ale vždy zajímaly hlavně panenky. Mládí strávil výrobou panenek pro plzeňské divadlo. Aby do svého kinematografického díla začlenil i panenky, založil v roce 1947 Studio loutkového filmu. Do své smrti v roce 1969 s ním natočil více než 20 filmů, včetně mnoha celovečerních filmů. Mezi nejznámější patří český generál (Špalíček), inspirovaný lidovými zvyky a tradicemi, pohádky Císařův Slavík a Kníže Bayaya (Bajaja). Trnka také na filmové plátno adaptoval Staré pověsti české a Shakespearův Sen noci svatojánské. Posledním Trnkovým mistrovským dílem je Ruka (Ruka) z roku 1965, alegorický příběh o dusivém tvůrčím projevu v totalitní společnosti. Upoutal pozornost na prestižním festivalu ve francouzském Annecy.

Trnkovy filmy, nesoucí jeho ochrannou známku a reflektující jeho zkušenosti z různých tvůrčích oborů, byly úspěšné v zahraničí a byly uváděny hlavně dospělému publiku. Komentář k filmu Sen noci svatojánské dabovali slavní herci: Richard Burton ve Velké Británii a Jean Desailly ve Francii.

Muppetové ve filmu Trnka jsou výjimeční tím, že mlčí a jejich mimika se nikdy nemění. Kombinací pohybu, světla a stínu však zobrazují celou řadu emocí. Sám Jerry Trinka o svém stylu řekl:

„Vždy jsem se snažil nechat panenky zůstat panenkami, abych nenapodoboval lidi. Proto jejich tváře vypadají jako masky. Masky starověku mají skutečně výraz, který ve filmech potřebujeme. Emoce se projevuje pohybem a pantomimou a obličej sama o sobě nehraje tak důležitou roli. “

Matthias Trnka dodává:

“Loutkové filmové studio také přišlo s nápadem vytvořit realistickou panenku pomocí kostry, což je v podstatě menší kovová verze podle lidské kostry. Má paže, ruce, prsty z drátu a ohebné klouby.” . Vyžaduje to pečlivou práci, techniku ​​používanou dodnes “.

“Sen noci svatojánské je první český svatební film, který se natáčel v širokém formátu. Trnka rád hledal nové techniky a možnosti. Myslím a také jsem o tom mluvil se svým otcem (umělcem Janem Trnkou), že kdyby byl živý a pracující dnes by uvítal všechny možnosti počítačové animace. “

Další prominentní studio, které se podílelo na české animaci, vzniklo v moravském Zlíně v roce 1936. Ve druhé polovině dvacátého století slavní režiséři Karel Zeman a Hermina Terlova – jedna z mála žen, která se dostala do české animace té doby – natočili své filmy ve Zlíně. Terlova byla také samouk filmařkou. Měla originální nápady pro své filmy, často psala scénáře a vyráběla rekvizity. Její vášní bylo experimentovat a spojit se s malým publikem prostřednictvím svých filmů. Tímto způsobem se jí vrátily vzpomínky na dětství. Vysvětluje Michaela Mertová.

„Narodila se poblíž Příbrami do hornické rodiny a Tate ve velmi mladém věku. To mělo obrovský dopad na celý její život a její práci. Uvědomila si, jak citlivé byly děti a jak je okolní svět často chladný a nevítaný. věděl, jak důležitá je pomocná ruka dětem, a několik vysvětlení toho, co „Běží kolem nich. To se snažila představit ve svých filmech. Tomu zůstala věrná po celou dobu své kariéry a bylo jí více než 80 let, když pořídila poslední fotku. “

Hermína Týrlová primárně produkovala více než 60 krátkých filmů, které byly dobře přijaty v Československu i v zahraničí. Úspěšná byla zejména filmová série s Ferdou Mravencem (Ferda Mravenec) a protiválečný příběh Vzpoura hraček z roku 1947, ve kterém kombinovala panenky se skutečnými herci. Ale největší film její kariéry nesl název Uzel na kapesníku, kde hlavní hvězdou byl animovaný kousek látky. Hermina Terlova vzpomíná, jak natočila film:

„Uzel na ubrousku byl příběh, který jsem napsal sám. Ale bál jsem se ho dlouho střílet. Vytvoření kusu látky svázané nití, aby se stal středem dětem srozumitelného příběhu, byl technicky obtížný úkol. Ačkoli to nakonec fungovalo dobře. “

Od té doby animátorka ve svých filmech používala všechny druhy materiálů, jako je vlna, korálky a dokonce i tvary perníků, jak vyprávěla Michaela Mertová:

Vytvořil jsem sérii příběhů, kde se zvířata z plsti vydávají na různá dobrodružství. V další sérii šlo o kočku prozkoumávající svět, která se rozhodla použít vlněné panenky. Vlna byla v té době oblíbeným materiálem, matky a babičky zvykly svým dětem neustále plést klobouky, šály a ponožky … Také vytvořily film pomocí korálků a kousků skla. Další film věnovala dřevěným stavebnicím, které byly v té době oblíbené u dětí. Snažila se dětem sdělit, že vše, co kolem sebe vidí, může ožít a vyprávět příběh. K vytvoření hrdiny blízkého jejich srdci lze použít cokoli. ““

Terlova, která neměla děti, chtěla své publikum rozesmát, ale také podnítit jejich představivost. Originalita, kreativní nápad, kvalitní řemeslné zpracování a dobrý příběh byly přesně to, čím se Týrlová a další čeští animátoři proslavili v zahraničí. Kdy skončil zlatý věk české animace? Podle filmové historičky Michaely Mertové byl rok 1990 a konec státního monopolu na filmovou produkci milníkem. Když byla filmová studia privatizována, odešla řada zkušených animátorů.

“Nepodařilo se nám zajistit, aby studia mohla nadále fungovat. Filmy, ve kterých mohla získat mladší generace animátorů zkušenosti, se nevyráběly, a tak se pole dále nerozvíjelo. Například Fimfárum bylo vytvořeno jen proto, že všechny Studia v Praze se spojila. Pokud chceme začít vyrábět celovečerní filmy, což je dnes jediný způsob distribuce animovaných filmů, musíme jednoduše postavit nové studio. “