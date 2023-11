Recenze Thirsty Suitors: Cesta léčení a naplnění

Gala nikdy nejde spát, aniž by svému otci nepopřála dobrou noc. Každý večer, poté, co si Gala svlékne bundu a zuje boty, se k němu připojí na pohovce, dokud neusne za zvuků otcových představení: dokumentů o studené válce a nahraných dětských basketbalových her, samozřejmě. Po letech odcizení od své rodiny si Gala dovolí na chvíli uvolnit jejich podporu. Každou noc, když Jala usnula, ji její otec nosil na zádech, aby odnesl svou dospělou dceru nahoru.

Žízniví nápadníci From Outerloop Games je skateboardingová, romantická, kuchařská a tahová bojová hra – Little Yakuza, jako spoluzakladatel Outerloop Games a Žízniví nápadníci Režisér Chandana Ekanayake to popsal Polygonu. Kromě klasifikací přiřazených jakékoli nadcházející videohře, Žízniví nápadníci Narativní designérka Meghna Jayanth řekla, že hra je o „fantazii o přerušení cyklů generačních traumat“. Jde ale také o budování komunity a radikální radosti.

„Není to jen o černém a hnědém traumatu, že? Je tu také radost ze zážitku a představivosti,“ řekl Ekanayake. Jayanth dodal: „Nejradikálnější věc, kterou zde děláme, je umožnit hlavní hrdince, aby radostně obývala tuto podivnou hnědou ženu.“ “ Je smutné, že je to v tomto odvětví stále dost neobvyklé.

Hra začíná, když se hráčská postava Jala po letech nepřítomnosti vrátí domů; Před lety opustila Timber Hills – někteří by mohli říci, že je opustila – a zanechala za sebou skupinu svých bývalých. Návrat domů znamená konfrontaci se škodou, kterou napáchala mezi sebou a svou komunitou – rodinou, přáteli a všemi mezi tím. Outerloop Games využívá obojí Žízniví nápadníciRůzné aktivity k vyprávění těchto příběhů, z nichž každá navazuje na základní narativní linii, ať už se jedná o obtížné rozhovory při vaření nebo usmíření během tahového boje.

Žízniví nápadníci Vše je seskupeno do denních a nočních cyklů: nejdříve vaření, ráno. Vaření je zábavná, ale jednoduchá minihra, kde Gala kontroluje recepty a získává body, když získá souhlas rodičů. (Vaření vytváří různé předměty jídla, které pak lze například použít v bitvách ke zvýšení statistik.) Jakmile skončíte, obvykle dostanete SMS nebo zavoláte a zamíříte do Timber Hills, buď v centru města, nebo na místo pro bruslení. . zahrada. Skateboarding je Jalin způsob dopravy, ale je to také jeho vlastní minihra: svět je Jalin skatepark a má řadu triků, které lze spojit do působivých kombinací.

Při bruslení se setkáte s jejími bývalými kamarády, se kterými „bojujete“ v tahových šarvátkách, které vypadají skoro jako bitvy s pokémony – ale místo toho, abyste svého nepřítele porazili, uzavřete s nimi mír, alespoň na nějaké úrovni. Gala je chybná – stejně jako my všichni – a tyto boje jsou způsobem, jak odčinit škody, které způsobila. Tyto interakce přecházejí do rozmanitosti romantiky, kde můžete po usmíření plnit vedlejší úkoly se svými bývalými, pokud se tak rozhodnete.

Kult skateparku vzkvétá v pozadí spolu s strašidelným maskotem medvěda, který vtahuje mládež komunity do záhadných problémů. Outerloop Games nějak vtáhli všechnu tuto „radostnou nevázanost“, jak to Jayanth popsal, do 10hodinové hry.

„Začíná to tématem a příběhem, který jsme chtěli vyprávět,“ řekl Ekanayake. „Od toho se odvíjí všechno ostatní. Věděli jsme, že chceme napsat příběh o imigrantech, protože spousta lidí v týmu je dost vzdálená. Tvoří ho spousta imigrantů, a tam jsme začali.“

Vývojáři Outerloop Games věděli, že to chtějí Žízniví nápadníci Abychom se zaměřili na vztahy, zapadl systém bitvy. Vaření je také důležité v jihoasijské kultuře a je nezbytnou součástí komunikace ve hře, ale je také spojeno s bojovým systémem. „Byli jsme schopni na tom pracovat asi tři roky,“ řekl Jayanth. „Měli jsme příležitost zjistit, co bylo srdcem příběhu, jaká byla tato témata, a pak si pohrát s příběhem a mechanikou a skutečně to opakovat a mít čas to rozvinout.“

Žízniví nápadníci Je to zcela jasně extrémní hra, a to jak po vizuální stránce, tak po stránce mechaniky, ale nechybí ani upřímnost. Pro všechny ty nápadité výstřely a kopance existují tišší, hloubavější momenty, které jsou hluboce dojemné.

„Učíte se – je to ten pocit výzvy a odpovědnosti, být v pohodě a učit se, růst a zotavovat se,“ řekl Jayanth. „Myslím, že to jsou všechno skvělé věci pro nás nyní na světě.“

Žízniví nápadníci Vyjde 2. listopadu na Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One a Xbox Series. Vox Media má affiliate partnerství. Toto neovlivňuje redakční obsah, ačkoli Vox Media může získávat provize za produkty zakoupené prostřednictvím přidružených odkazů. Můžeš najít Další informace o etické politice společnosti Polygon zde .

