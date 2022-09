Novozélandské vízum pro občany Irska, Nového Zélandu a ČR

Novozélandské vízum pro irské občany

Irští občané potřebují novozélandské vízum pro pobyty do 90 dnů. Držitelé irských pasů mohou vstoupit na Nový Zéland z Irska po dobu 90 dnů bez získání novozélandského víza prostřednictvím úřadu New Zealand Travel Electronic Authority (NZeTA) v rámci programu bezvízového styku, který začal v roce 2009. Nový Zéland vyžaduje eTA pro irské občany od července 2019. Irsko je jednou ze 60 zemí oprávněných žádat o novozélandskou eTA, která umožňuje cestujícím více vstupů v délce až 90 dnů, každý v rámci 2leté doby platnosti. Nový Zéland eTA je povinný vstupní požadavek pro vstup do ostrovního státu z Irska.

Novozélandská vízová povinnost pro občany Irska

Cestovní pas – Irští občané, kteří chtějí podat žádost online, musí mít platný cestovní pas. Zároveň musíte zajistit platnost dokladu ještě minimálně 3 měsíce od data vašeho odjezdu z Nového Zélandu.

Digitální fotografie – Fotografie by měla být co nejnovější a měla by splňovat všechny ostatní pokyny pro pasovou fotografii.

Platební metody – Můžete použít kreditní nebo debetní kartu, ale můžete také platit pomocí PayPal.

E-mailová adresa – Vízum obdržíte e-mailem ve formátu PDF. Nezapomeňte vytisknout několik kopií, abyste měli náhradní nebo dvě.

Zpáteční letenka – Když dorazíte na letiště, můžete být požádáni, abyste ukázali zpáteční letenku do země vašeho původu (nebo jiné destinace, pokud jste v tranzitu). Pokud ji nemáte, budete potřebovat abyste prokázali, že jste finančně schopni si jej koupit.

Novozélandské vízum pro české občany

Čeští občané potřebují novozélandské vízum k návštěvě až na 90 dní. Držitelé českých pasů mohou vstoupit na Nový Zéland, aniž by získali novozélandské vízum od Česka na 90 dní u novozélandského cestovního elektronického úřadu (NZeTA) v rámci programu bezvízového styku, který byl zahájen v roce 2009. Cestovatelé z České republiky, kteří navštěvují Nový Zéland na méně než 90 dní za turistikou nebo obchodem, musí mít pro vstup do ostrovního státu schválený NZeTA. NZeTA lze rychle a snadno získat a lze o ni zažádat online, takže nemusíte navštěvovat novozélandský konzulát.

Požadavky novozélandské elektronické cestovní kanceláře (NZeTA) pro české občany

Občanský pas je platný minimálně tři měsíce po datu prodloužení z domovské země.

Online formulář žádosti NZeTA musí být vyplněn správně a úplně.

Platná kreditní nebo debetní karta pro online žádost a platbu IVL poplatku

Platná e-mailová adresa pro příjem schváleného zrušení víz eTA.

Dvojí občané musí poskytnout pasové údaje pasu, do kterého cestují.

Cestující cestující s rodinnými příslušníky nebo nezletilými musí požádat o eTA zvlášť pro každého člena.

Novozélandské vízum

Nový Zéland je domovem některých z nejpůsobivějších scenérií a nabízí skvělé přírodní krajiny k prozkoumání. Nový Zéland je jednou z nejžádanějších turistických destinací na světě. Od mohutného jezera Taupo po třpytivá ledovcová jezera Jižního ostrova. , Nový Zéland je plný krásných jezer. Se zasněženými horami, prastarými ledovci, zvlněnými kopci a spoustou vína je to místo jako žádné jiné. Je to skrytá země v koutě světa. Země má vynikající vzdělávací instituty, které poskytují vynikající vzdělání a cestování. Díky své silné ekonomice a historickým spojením je to krásné místo k cestování a pobytu. Na rozdíl od některých jiných zemí nemá Nový Zéland příliš přísné vízové ​​povinnosti a bude udělovat víza oprávněným žadatelům. Požádejte o novozélandské vízum snadno online.

Co je ETA Nový Zéland?

Novozélandský eTA (New Zealand Electronic Travel Authority) je elektronická cestovní autorizace pro občany zemí bez vízové ​​povinnosti. NZeTA, která byla zavedena v srpnu 2019, není vízum, ale je povinným vstupním dokladem od října 2019. Způsobilí cestovatelé mohou získat NZeTA a navštívit zemi za účelem turistiky, obchodu nebo návštěvy jiné země.

Jak získat novozélandské vízum

Jednotlivci mohou požádat o novozélandské vízum na základě svých potřeb. Ať už se člověk chce přestěhovat trvale nebo dočasně, Nový Zéland nabízí řadu možností. Typ požadovaného víza je nutné určit před vyplněním online žádosti nebo návštěvou velvyslanectví. Než se přihlásíte online, musíte se rozhodnout, zda splňujete některé důležité kvalifikace a zda máte všechny požadované dokumenty. Poté se lidé mohou připojit na oficiální imigrační web a požádat o vízum. Spolu s podpůrnými dokumenty by měl být poskytnut důkaz o finanční stabilitě a vzdělání jednotlivce.

Formulář žádosti Nového Zélandu

Níže je uveden seznam postupů žádosti o vízum pro Nový Zéland:

Sbírejte dokumenty – Úroveň obtížnosti při přípravě žádosti se liší. U většiny víz si před odesláním žádosti získejte všechny požadované podpůrné dokumenty.

Úroveň obtížnosti při přípravě žádosti se liší. U většiny víz si před odesláním žádosti získejte všechny požadované podpůrné dokumenty. Odeslat přihlášku – Více žádostí o vízum můžete podat online. Kromě formulářů žádosti musíte předložit cestovní pas a další podpůrné dokumenty.

Více žádostí o vízum můžete podat online. Kromě formulářů žádosti musíte předložit cestovní pas a další podpůrné dokumenty. Počkejte na výsledek víza – Vaši žádost co nejdříve posoudíme. Můžeme vás kontaktovat, pokud budeme potřebovat další informace. Po podání žádosti a rozhodnutí vás budeme informovat o vašem vízu.

Vaši žádost co nejdříve posoudíme. Můžeme vás kontaktovat, pokud budeme potřebovat další informace. Po podání žádosti a rozhodnutí vás budeme informovat o vašem vízu. Jdi tam – Pokud jste to ještě neudělali, můžete se nyní přestěhovat na Nový Zéland a investovat, pracovat, studovat nebo trvale žít.

