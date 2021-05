Jak Wandering Meat Loaf dostal své skalnaté tvrdé zuby

Vědci také zjistili, že částice santapariet nebyly rovnoměrně rozloženy po celém peru. Místo toho byly soustředěny nahoře, nejblíže k povrchu zubu, a řídké byly dole, kde byl stylus připevněn k měkkému pradollu. Tento vzor distribuce vytvořil přechod, díky kterému byl stylus tužší a tužší nahoře a pružnější ve spodní části.

„Živý organismus má obrovskou prostorovou kontrolu nad tím, kam minerál půjde,“ řekl Dr. Joyster. „Myslím, že to je opravdu to, co nás přimělo přemýšlet o tom, jak to použít k výrobě materiálů. Pokud to může organismus navrhnout, můžeme udělat totéž?“

Vědci se rozhodli zkusit vytvořit nový „inkoust“ 3D tiskárny inspirovaný ketogenním zubem. Začali sloučeninou podobnou chitinu a poté přidali dvě tekutiny: jednu obsahující železo a druhou fosfát. Smícháním přísad vznikla hustá pasta pokrytá malými částicemi minerálu podobného santaparpartitu. „A pak je připraven k tisku – stačí jej přenést na 3D tiskárnu,“ řekl Dr. Stegbauer.

Inkoust po zaschnutí vytvrdl, ale jeho konečné fyzikální vlastnosti závisely na množství železa a fosfátů, které byly do směsi přidány. Čím více je přidáno, tím více nanočástic je vytvořeno a konečný materiál je tužší a tvrdší. Vyladěním receptu tímto způsobem mohou vědci vytvářet elastické a roztažitelné věci, jako je chobotnice nebo tvrdé a tvrdé jako kosti.

„Mělo by být možné promíchat inkoust v poměru, který můžete vyměnit těsně před tiskem,“ řekl Dr. Juster. To by vám umožnilo změnit složení, množství nanočástic a tím i sílu materiálu za letu. To znamená, že můžete tisknout materiály, kde se síla velmi dramaticky mění na relativně krátké vzdálenosti. “

Tato technologie by mohla být užitečná v rychle se rozvíjející oblasti měkké robotiky, protože by umožnila konstruktérům vytvářet stroje, které jsou na některých místech pevné a tuhé a na jiných zase měkké a pružné. “Myslím, že by bylo skvělé, kdybyste všechny tyto přechody mohli vytisknout struktura, “řekl Dr. Goster.