Mezinárodní sportovní svět, o kterém se nikdy nevědělo, že dělá správnou věc, zvláště když jsou v sázce peníze, dělá správnou věc.

Světové sportovní federace se shromažďují za Ukrajinou a dělají, co mohou, aby odrazily ruskou invazi. Vlády zmrazují ruská aktiva, firmy odmítají obchodovat s Rusy a sportovní federace teď říkají, že si s Rusy hrát nebudou.

Je to samozřejmě relativně malé gesto. Na druhou stranu, sport by měl být velkým problémem pro zemi, která přináší značné výdaje a problémy – včetně podvádění ve tváři prostřednictvím komplexního státem sponzorovaného drogového programu pro sportovce – aby dokázala, že jsou v atletickém poli lepší. Je to další signál pro Rusy a zlého tyrana Vladimira Putina, že svět stojí s Ukrajinou v solidaritě, kterou v dějinách jen zřídkakdy vidíme.

UEFA přesouvá finále Ligy mistrů z Petrohradu do Paříže a očekává se, že vyloučí Spartak Moskva z Evropské ligy. Bruslařské federace a Formule 1 se stáhly ze závodů, které se mají konat v Rusku.

FIFA – mezinárodní fotbalový řídící orgán – původně prohlásila, že Rusko by mělo hrát své zápasy na neutrálním stadionu, bez vlajky a názvu země, místo toho, aby soutěžilo pod názvem Ruské fotbalové federace. Jednalo se o výpůjčku starého, špinavého kola, které MOV používal, aby umožnil Rusku účastnit se olympijských her navzdory trestům za drogy, což vyvolalo okamžitou kritiku; To nestačilo.

Britský politik Chris Bryant řekl, že „zlostně plivne na FIFA… nerozumí FIFA,“ řekl The Telegraph. „…Je to absolutní ostuda. Nemůžeme se zapsat do dějin jako generace, která odmítla udělat vše, co jsme mohli.“

„Naše pozice zůstává stejná – polský národní tým nebude hrát s Ruskem, ať už se tým jmenuje jakkoli,“ řekl Cesari Kuleza, prezident Polského fotbalového svazu. … Beze slov, je čas jednat! „

Polsko bylo jednou ze sedmi národních asociací – další byly Skotsko, Anglie, Irsko, Wales, Švédsko a Česká republika – oznámily, že nebudou nikde hrát s Ruskem, tečka.

FIFA pod kritikou ustoupila a oznámila, že Rusko pozastaví, což znamená, že tato zakázaná země bude v březnu vyloučena z kvalifikační soutěže na mistrovství světa mužů. Rusko mělo hrát s Polskem koncem března.

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) tleská během zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her v roce 2022 na ikonickém národním stadionu Ptačí hnízdo v Pekingu v Číně v pátek 4. února 2022. Alexey Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pond, fotografie z The Associated Press

K světovému odmítání Putina se přidal i Mezinárodní olympijský výbor, který se léta velmi přátelsky chová k Rusku a předává Putina jako věrného psa. Mezinárodní olympijský výbor oficiálně vyzval různé sportovní řídící orgány, aby zrušily nebo přesunuly akce z Ruska a přestaly na svých akcích vyvěšovat ruské vlajky. Mezinárodní olympijský výbor vydal žádost, aby sportovci z Ruska a Běloruska nesměli soutěžit.

Mezinárodní olympijský výbor odsoudil ruskou invazi jako porušení olympijského příměří, které zajišťuje mír mezi zúčastněnými zeměmi sedm dní před zahájením olympijských her (4. února) a končí sedm dní po skončení paralympijských her (20. března). . Ruská invaze začala čtyři dny po závěrečných ceremoniích v Pekingu. Původním cílem olympijského příměří, které se datuje několik století do minulosti, bylo zajistit, aby hostitelské město nebylo napadeno a aby sportovci byli při cestách na az her v bezpečí.

Putin se zúčastnil slavnostního zahájení v Pekingu. Teď se musíte divit, na co myslel, když slyšel projev prezidenta MOV Thomase Bacha.

„V našem křehkém světě – kde narůstá rozdělení, konflikty a nedůvěra – ukazujeme světu, ano, je možné být nelítostnými protivníky a zároveň spolu žít v míru a respektu,“ řekl Bach. „V tomto olympijském duchu míru apeluji na všechny politické autority na celém světě: Dodržujte svůj závazek vůči této olympijské pravdě. Dejte míru šanci.“

Doposud byl sportovní svět ochoten hrát zápasy s Ruskem a v Rusku – včetně zimních her v Soči 2014 a mistrovství světa ve fotbale v roce 2018 – navzdory náznakům, že se země vydala po temné cestě. Ale to vše se změnilo. Dokud se nevyřeší situace na Ukrajině, mezistátní zápasy za Rusko nebudou.