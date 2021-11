Sledujte Live TV Brighton vs Newcastle – globální seznamy kanálů na tuto sobotu

Po celém světě jsou zde kanály, na kterých můžete sledovat Live TV Brighton vs Newcastle.

Globální televizní seznamy jsou uvedeny níže pro místní zpravodajství (vaše) v sobotu (17:30 (výkop (UK)), kdy se Newcastle ujme nových vlastníků (a možná i nového manažera Eddieho Howea…) lídrů ligy.

Po katastrofálním začátku sezóny pod vedením Mikea Ashleyho a Steva Bruce se noví majitelé Newcastlu United, fanoušci a téměř jistě Eddie Howe konečně mohou těšit v naději, že si vylepší sedm porážek a čtyři remízy ve svých úvodních jedenácti zápasech.

Výpisy s laskavým svolením LiveSoccerTV:

Alžírsko beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

Andorra RMC Sport 1

Angola SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1, nyní DStv

Argentinská hvězda +

Aruba Rush

Austrálie Optus Sport

Austria Sky Sport 1 / HD, Sky Go

Bahamský spěch

Bahrain beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

Bangladesh Star Sports Select HD1

Barbados Rush

Belgie VOOsport World 1, hrát sport 1, hrát sport

Boys SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Africa

Bermudský spěch

Výběr Bhutan Star Sports HD1

Bolívijská hvězda +

Botswana SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1, DStv Now

Brazil Star +, GUIGO, NOW NET, Claro, ESPN Brazílie

Britské Panenské ostrovy RUSH

Brunej Astro Go, Astro Supersport

Bulharsko Diema Sport 2, hrajte Diema Xtra

Burkina Faso Canal + Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Burundi Channel + Sports 3 Africa, DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1

Kamerun + Sports Channel 3 Africa, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Kanada Dazen

Cape Verde SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, Canal + Sport 3 Africa

Kajmanské ostrovy RUSH

Středoafrická republika SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Afrique

Čad SuperSport Premier League ROA, beIN Sports Premium 1, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Chilli Star +

PPTV Sport China, iQiyi, QQ Sports Live, Migu

Kolumbijská hvězda +

ROA Comoros SuperSport SuperSport MaXimo 1

Kongo Premier League of Premium Sports ROA, DStv Now, Canal + Sport 3 Africa

Costa Rica Sky HD

Pobřeží slonoviny DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Afrique

Curacao Rush

Kypr Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3

Česká republika DIGI GO, Premier Sport

Dánsko TV3 MAX, Viaplay Dánsko

Džibutsko beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Afrique, beIN Sports Premium 1, DStv Now

Dominika Rushová

Dominikánská republika RUSH, Sky HD

Ekvádorská hvězda +

Egypt beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Sky HD

Rovníková Guinea SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique

Eritrea SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, nyní DStv

Estonsko TV3 Sport

Etiopie SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Finsko Elisa Entertainment Viaplay, V Sport Premium, V Sport Sports

France Free, RMC Sport 1, RMC Sport a direct, Canal + Sport

Francouzská Guyana RUSH

Gabon SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, DStv Now, Canal + Sport 3 Africa

Gambia + Sports Channel 3 Africa, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Německo Sky Ticket, Sky Sport 1 / HD, Sky Go

Ghana DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Africa

Řecko Cosmote Sport 1 HD

Grenada Rush

Guadeloupe Rush

Guatemala Sky HD

Guinea Supersport Super League ROA, Canal + Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Guinea-Bissau DStv nyní, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, Canal + Sport 3 Afrika

Guyana Rush

Haiti Rush

Honduras Sky HD

Hongkongský hráč nyní, 620 nyní Premier League TV, 621 nyní Premier League 1

Maďarsko Spiler1

Indie Star Sports Select HD1, JioTV, Star Sports Select 1, Hotstar VIP

Indonésie mola.tv, aplikace Mola TV, Mola TV

Mezinárodní televize NUFC

Írán beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Irák beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Irsko BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport App, BBC Radio Newcastle, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live

Izraelský sport 4

SKY Go Italia, Sky Sport Football a NOW TV

Jamajský spěch

Japonsko DAZN

Jordan beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

Kazachstán Setanta Sports Kazachstán

Kenya DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Jižní Korea SPOTV ON

Kosovo IPKO TVim, SuperSport Kosovo 1

Kuwait beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

Lotyšsko TV3 Sports

Libanon beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

Lesotho SuperSport MaXimo 1, DStv Now

Liberia SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Libye beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Litva TV3 Sport

Lucembursko RMC Sport 1

iQiyi ما Macao

Madagaskar SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Malawi SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Malajsie Astro Supersport, Astro Joe

Vyberte Maledivy Sports Star HD1

Mali SuperSport MaXimo 1, Canal + Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Malta TSN2 Malta, GO TV kdekoli

Martinik Rush

Mauritania DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

Mauritius DStv Now, RMC Sport 1, SuperSport Premier League ROA

Mexická modrá, aby video bylo všude, Sky HD

Monako RMC Sport 1

Montserrat Rush

Maroko beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Mozambik DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1

Namibia DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1

Nepal Star Sports Select HD1

Nizozemsko Ziggo Sportovní fotbal

Nový Zéland Spark Sport

Nikaragua Sky HD

Niger SuperSport Premier League ROA, DStv Now, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1

Nigeria Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League Nigérie, SuperSport MaXimo 1, DStv Now

Norsko TV 2 Play, TV2 Sport Premium

Omán beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Vyberte Pakistan Star Sports HD1

Palestinská území, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Panama Sky HD

Paraguayská hvězda +

Peru hvězda +

Poland Canal + Sport 2 Polsko, NC + Go, Canal + Sport Online

Portugalská sportovní televize s více obrazovkami, Sports TV2

Portorikánský spěch

Katar beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

Rumunsko Eurosport Romania, hráč Eurosport Romania

Rusko Oko Sport

Rwanda Supersport Maximo 1, Canal + Sport 3 Africa, Supersport Premier League ROA

Svatá Lucie Rush

Svatý Tomáš a Princův ostrov SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 1

Senegal Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Seychely SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Sierra Leone SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, DStv Now, Canal + Sport 3 Africa

Singapur Miu 108 Stadium, Miu 102 Stadium (HD)

Slovenský premiérový sport, DIGI GO

Somálsko beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

Aplikace South Africa DStv, SuperSport Premier League, SuperSport MaXimo 1

Jižní Súdán beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Španělsko Movistar +, DAZN 1, DAZN

Srí Lanka Star Sports Select HD1

Súdán DStv Now, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport MaXimo 1, beIN Sports Premium 1

Surinam Rush

Svazijsko SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Švédsko V Sport Premium, Viaplay Švédsko

Švýcarsko Sky Sport 1 / HD, Canal + Sport, RMC Sport 1

Sýrie beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

Tanzanie SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Thajsko True Premier Football HD 2, True Premier Football HD 1

Timor-Leste Mola TV, mola.tv

Togo SuperSport Premier League ROA, Canal + Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1, DStv Now

Trinidad a Tobago RUSH

Tunisko beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

Turecko S Sport, S Sport +

Ostrovy Turks a Caicos RUSH

Americké Panenské ostrovy RUSH

Uganda SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA, nyní DStv

Ukrajina Setanta Sports +

Spojené arabské emiráty beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

UK BT Sport Ultimate, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Radio Newcastle, BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

US NBC, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, nbcsports.com, UNIVERSO, NBC Sports App

Uruguayská hvězda +

Venezuelská hvězda +

Jemen beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Zambie SuperSport MaXimo 1, SuperSport Premier League ROA

Zimbabwe SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

(*Pokud svou zemi nevidíte v seznamu – můžete poslat e-mail [email protected] a zeptejte se jich, zda existuje kanál zobrazující Brighton vs Newcastle Live TV, nebo zda jsou jejich informace v nějaké zemi/kanálu špatné, dejte jim prosím vědět prostřednictvím této e-mailové adresy)