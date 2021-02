Corey Taylor uvažoval o napsání muzikálu o ztracené „posádce“ z Iowy – Cirang!

Corey Taylor je opravdu zaneprázdněn 2021 Naplánoval to – poté, co nedávno řekl Kerrangovi! O svých nadějích na turné, natáčení filmu a psaní své páté knihy – ale kapitán Slipknotu prozradil, že by na svůj naskládaný talíř mohl přidat něco jiného: muzikál.

přečti si tohle: 13 Gangy, které by tu bez Slipknotu nebyly

“Všichni jsme pocházeli z těchto šílených koulí emocionálního zneužívání, zanedbávání a řešení problémů, ale nevěděli jsme, jak se tyto problémy jmenují, “pokračuje Corrie. “Jediná věc, která nás zachránila, byla skutečnost, že jsme díky setkání cítili, že nejsme sami. A dalo nám to pocit, že kdybychom se navzájem měli jako podpora, jako přátelé a jako někdo, s kým mluvíme, možná bychom se tím mohli propracovat. A v té době jsem poznal všechno – hodně nové hudby, hodně jiné hudby, hodně nové literatury a filmů. Byl katalyzátorem všeho, čím teď jsem. “

Hudebník vtipkuje, že je “scatterbrain “proto není znám “Pokud někdy skončím. “ “Ale rozhodně je to něco, pro co se nyní cítím vášnivěji než já 10 Před lety, když jsem o tom přemýšlel, “uzavírá. “A teď jsem si vlastně jistější, když hraji na klavír, což budu psát. Bude to jen něco jako další vášnivý projekt, jen abyste viděli, co se stane. “

Signál. my. výše.