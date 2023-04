Hokejová rodina nebyla ošizena… ale basketbaloví fanoušci ano [OPINION]

Nechme tuto skutečnost z cesty. LSU byla v neděli lepším týmem. K jejich vítězství 102-85 nad naší milovanou Iowou Hawkeyes došlo z různých důvodů, včetně úžasné 3-bodové střelby a dominance na šachovnici. O tom dni kolem vodního chladiče se ale basketbaloví fanoušci nebudou bavit. Budou mluvit o hře poznamenané některými z nejhorších a nejkonfliktnějších her vůbec. Ve hře plné reflektorů, která měla předvést krásu ženského basketbalu, jsme místo toho dostali hru s nejzářivějšími hvězdami sedícími na lavičce.

Jak bude dnes mnoho fanoušků Iowy obviňovat, ženský basketbalový tým Iowy po včerejším zápase nic nedostane. Informuje SI.com Asistent trenéra Jan Jensen shrnul názory mnoha lidí na rozhodčí.

To není důvod, proč jsme to ztratili. LSU je úžasný tým. Jenom… Přál bych si, abychom měli více plynulé hry v obou směrech. Pískání a pauzy – prostě jste neviděli, co jsem si myslel, že náš tým dokáže.

Způsob, jakým se hry letos jmenují, není ve Final Four novým tématem. hlásí SI Trenér Jižní Karolíny Don Staley si většinu sezóny stěžoval na dvojí metr hvězdné Alii Boston. Geno Auriemma si stěžoval na fyzičnost hry a řekl, že jeho hráči byli biti uvnitř proti fyzickyjším týmům. Ale během hry Iowa/LSU došlo také k několika velmi podivným hovorům. Není snad nic divnějšího než technická chyba, kterou udělala Caitlin Clark.

Clarke po zápase řekla, že rozhodčímu nic neřekla a jednoduše vrátila míč tam, kde by stál rozhodčí. Byla odvolána za techniku, což byla také její čtvrtá osobní chyba. hlásí SI Tato zmínka Lisa Jonesová po zápase uvedla, že Iowa již obdržela upozornění na pozdní hru a Clark obdržel T’d za to, že okamžitě nevrátil míč rozhodčímu. Hlasatelé hovor označili za směšný. Iowa byla v tu chvíli zpět v rozmezí 9 bodů. Kdo ví, co by se stalo, kdyby Clark po zbytek cesty nemusel hrát předstíranou obranu se čtyřmi fauly?

To ale nebyla ta pravá ostuda včerejška. Skutečnou ostudou bylo, že ženská hra, populárnější než kdy jindy, si zasloužila lepší. Iowa a LSU oba viděly, jak jejich hvězdní hráči seděli na lavičce. Neformální ladění ventilátoru, aby bylo vidět, co všechno je kolem toho, mělo včera krátké trvání. Zatímco včerejšek byl možná neúspěch, hra žen je v dobrých rukou. Caitlin Clarková nikam nejde. Malé holčičky budou mít stále hrdinu, ke kterému mohou vzhlížet a který je přiměje uvěřit, že všechno je možné.

Dnes můžete pomoci přivítat ženský tým Iowy doma v Iowa River Landing v Coralville. Obřad je naplánován na 13:45. Kdybych znal fanoušky Iowy, nebylo by tam dost místa. Protože tento tým stále stojí za oslavu.

Nejlepší fotky z kouzelného víkendu v Carverhawk Areně V sobotu a neděli 25. a 26. února 2023 basketbalové týmy Iowa State mužů a žen v poslední vteřině zvítězily proti státu Michigan a Indianě. V sobotu se muži stali teprve čtvrtým týmem v historii univerzitního basketbalu, kterému se podařilo překonat 11bodové manko s méně než minutou hry. V neděli ženy č. 6 Iowa State porazily č. 2 Indiana 3-bodový výstřel na bzučák Caitlin Clark.