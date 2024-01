Nejstarší dřevěný předmět světa bude brzy k vidění i v České republice

Objev neolitické studny na místě plánované dálnice v roce 2018 vyvolal mnoho vzrušení a odborníci již naznačovali, že by se mohlo jednat o nejstarší dřevěnou stavbu, která kdy byla v Evropě objevena. Potvrdily to o dva roky později dendrochronologické a radiouhlíkové datovací rozbory, které ukázaly, že pravěká stromová struktura je nejen nejstarším materiálem nalezeným v Evropě, ale vlastně kdekoli na světě, a to až do roku 5 256 nebo 5 255 před naším letopočtem.

Studna využívá stavební techniky, o kterých si archeologové dříve mysleli, že se objevily během doby bronzové, a úroveň technických dovedností je působivá, říká restaurátorka Carol Bayerová.

„Pro nás je zajímavé, že měli k práci jen velmi jednoduché kamenné nástroje, přesto je dokázali velmi efektivně využít k vytvoření přesných obrazců. A když se pozorně podíváme na povrch dřeva, můžeme vidět známky pozdější doplňky vytvořené ostrými kamennými předměty Vidět stopy řemeslné zručnosti někoho, kdo žil před 7 000 lety Velmi atraktivní.

Kromě toho, že studna ukázala, že neolitičtí lidé byli schopni důmyslnějších stavebních technik, než se dříve myslelo, mohla poskytnout důkaz o tom, co jedli, říká archeolog Tomas Savorel.

„Podařilo se nám identifikovat různé mikroskopické stopy rostlin a obilí. Jedním z důležitých objevů bylo, že jsme našli nejstarší stopy máku a lnu v České republice.

Místo výkopu|Foto: Ondřej Wolf, Český rozhlas

Vyhloubení dubové studny bylo logisticky i technicky náročné a následná obnova a konzervace trvala roky práce pěti restaurátorů, z nichž jedním byla Carol Bayer, proděkanka restaurátorské fakulty Purdue University. Bylo zjištěno, že studna je v poměrně dobrém stavu.

„Byl nalezen v prostředí, kde bylo velmi málo kyslíku a byl chráněn před vodou. Takže druhy bakterií, které se živí organickou hmotou, nemají ty správné podmínky k tomu, aby se jim dařilo, což jim umožňuje uchovat je po dlouhou dobu.

Po pečlivém odstranění zbytků zeminy a ošetření biocidním prostředkem bylo dřevo na 16 měsíců impregnováno roztokem sacharózy, který ho zpevnil a zabránil smršťování. Poté se nechal rok sušit.

Po tomto dlouhém a pečlivém procesu byla studna nakonec převezena do depozitáře Východočeského muzea v Burdubicích, kde se nyní připravuje na výstavu, která se veřejnosti otevře začátkem května. Ředitel muzea Tomáš Libánek říká, že studna bude jedním z mnoha vystavených zajímavých nálezů.

„Našli jsme spoustu zajímavých předmětů a našli jsme spoustu fascinujících věcí o tomto regionu, které chceme ukázat. Jedním z témat výstavy bude voda, studny a stromové stavby, takže tato studánka tam bude samozřejmě vrcholem.“ .