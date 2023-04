V zahraničí budu hrát zase až na olympiádě

Brittney Grinerová Řekla, že už nikdy nebude hrát klubový basketbal v zahraničí, ale opustí Spojené státy, aby si zahrála na olympijských hrách.

Grinerová uspořádala svou první tiskovou konferenci ve čtvrtek od návratu do Spojených států v prosinci poté, co strávila téměř 10 měsíců v Rusku, kde předtím hrála za tým během sezón WNBA.

Řekla: „Už nikdy nepojedu hrát do zahraničí, pokud nebudu reprezentovat svou zemi na olympijských hrách.“ „Pokud se dostanu do tohoto týmu, bude to jediný případ, kdy opustím americkou půdu, a to pouze reprezentovat Spojené státy.“

Grenier, 32, hrál v posledních dvou neporažených olympijských týmech USA se zlatými medailemi.

Ve své poslední akci se svým národním týmem ve finále olympijských her v Tokiu zaznamenala 30 bodů, což je druhý nejvyšší součet v olympijském utkání v historii žen ve Spojených státech, protože Američanky porazily Japonsko 90:75.

Griner ve čtvrtek řekla, že basketbal zůstává jejím útočištěm, když se připravuje na zahájení sezóny WNBA příští měsíc s Phoenix Mercury.

„Vždy jsem věřila ve své schopnosti,“ řekla. „Kdybychom měli zítra zápas, šli bychom získat W. Být realistou, jsem přesně tam, kde chci být? Ne, ale jsem na správné cestě se tam dostat.“

Greinerová byla zatčena v Rusku v únoru 2022 – když cestovala, aby se připojila k ruskému týmu svého klubu – za drogové obvinění a později odsouzena a odsouzena k devíti letům v ruském vězení.

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že Greinerová byla držena nespravedlivě, dokud se v prosinci nevrátila domů při výměně vězňů.

Bez Greenera a dalších veteránských hvězd vyhrály Spojené státy loni mistrovství světa a kvalifikovaly se na pařížské hry v roce 2024, kde získají osmý olympijský titul v řadě.

Očekává se, že 12členný pařížský tým bude vybrán příští rok na jaře.

