Learn the Ropes: Local spouští první službu průvodce ve Spojených státech

Kus pásky se táhne od útesu k útesu přes propast poblíž Moabu a táhne se napjatý přes stovky stop. Na jedné straně žena položí nohu na tenkou čáru a začne chodit na druhou stranu, přičemž se spoléhá na koncentraci a rovnováhu, aby překonala vítr, švih čáry a myšlenku prázdnoty pod sebou.

Obyvatelka Moabu Faith Dickeyová je již 14 let profesionální průkopnicí. Za tu dobu vytvořila 15 světových rekordů, hostila vysoce profilovaný ženský festival v České republice a objevila se na Discovery, Travel Channel, National Geographic, Netflix a CNN.

Po více než deseti letech jako profesionální sportovkyně čelí nové výzvě: spuštění vlastního mentorského projektu, který jako první ve Spojených státech nabízí diskriminační pokyny.

„Jako sportovec se řídím jako podnik, abych tak řekl,“ řekl Dickey v rozhovoru pro Moab Sun News. „Ale tohle je poprvé, co jsem se skutečně pustil do plnohodnotného podnikání.“

Být profesionálním sportovcem má své výhody a problémy, protože lidé stárnou, trpí zraněními a vyhoří, řekl Dickey. Po letech, kdy tahala těžké pytle s postroji a lany a snažila se stát na vysoké čáře, říká, že se jí „v podstatě podlomila kolena“.

„Nemyslela jsem si, že mám skutečný vztah k mým úspěchům,“ řekla. „Ale pak, když jsem se zranil a už jsem nebyl na vrcholu, cítil jsem se opravdu bezcenný.“

Řekla, že myšlenka začít novou kapitolu v jejím životě se stala krizí, dokud ji dvě ženy neoslovily na Facebooku a zeptaly se, zda by je mohla nasměrovat, aby je vytáhla ven.

„Vůbec jsem neoznamoval,“ řekl Dickie. „A já jsem ve skutečnosti nevedl, ale tohle byl můj okamžik s žárovkou: Samozřejmě, že to musím udělat!“

Aby pomohl lidem, kteří nemusí být aktivní v komunitě provazů nebo high-line, naučit se lana, Dickey používá velké vlastní stativy k připevnění lana nataženého přes chodítko. Je připevněn úvazek a bezpečnostní úvazek, který zabraňuje pádu chodce pod lano při ztrátě rovnováhy.

„Ráda bych to nabídla lidem, kteří chtějí zažít rozlišovací schopnost, ale chtějí to zkusit s někým, kdo je pojištěný a ví, co dělají a kdo je ochrání a naučí je některým užitečným dovednostem,“ řekla.

Dickie nyní zahájila svou činnost Elevate Outdoors Guiding, která nabízí lezení s průvodcem, horolezectví a lezení. Že je Dickeyho dílo první svého druhu, je samo o sobě výzvou. Zajištění rozumného komerčního pojištění trvalo dva roky.

„Je skutečně bezpečnější být diskriminován, než lézt, ale dokážete si představit, že se to pokusíte vysvětlit někomu, kdo pracuje v pojišťovací kanceláři, kdo o tom nikdy neslyšel,“ řekla.

Doufá, že nebude sloužit pouze turistickému sektoru moabské ekonomiky, ale také poskytovat služby, které mají místní obyvatelé také tendenci využívat, prostřednictvím místních slev, kurzů dovedností a zimních speciálů.

„Naučila jsem se mnoho dovedností, které jsou užitečné a posilující,“ řekla. „Chci zaplnit tu mezeru v této části světa.“

Dickie si představuje výuku na klinikách pro ženy se zájmem o takeláž a proces fixace a utahování šňůry. Kování je důležitým aspektem dispergování a tváření a vyžaduje pečlivou pozornost k detailu a důkladné porozumění použitému zařízení a technikám.

„Ve světě jemných čar to nedělá mnoho žen a je to opravdu intenzivní falšování,“ řekla. Dickie řekla, že byla jedinou ženou přítomná na jednom z certifikačních kurzů.

Doufá, že své těžce nabyté dovednosti využije k pořádání kurzů, které učí místní horolezce sebezáchranné techniky, poskytují rigging filmovému průmyslu a další.

„Vím toho hodně, ale stále je toho hodně, co se mohu také naučit,“ řekla. „Učím to, co už umím. Jak rozšiřuji své vlastní znalosti, budu i nadále rozšiřovat věci, které mohu dát.“

Být vysoko vás nutí interagovat se svým egem, řekl Dicky, s hlasy ve vaší hlavě, které mohou být plné pochybností o sobě samých nebo velkých snů. Oba konce nejsou dobré; Pomáhá vám zůstat v rovnováze. Být nervózní je normální, ale Dickie svým klientům pomáhá posunout se vpřed i s nejistotou.

„Stojíte v prázdnotě. Je to místo, kam jsme se nikdy nemohli dostat,“ řekla.

Dickie si prošla pádem, kdy nevěděla, co se sebou dělat, a nevěděla, jak se posunout dál od toho, aby se viděla jen jako atletka. Nyní vstupuje do nové výzvy, nové prázdnoty a nachází rovnováhu.

„Je to opravdu dobrý pocit být pro něco zapálený,“ řekla. „Nemusím být nejlepší na světě, vím, že už mám znalosti a zkušenosti, abych naučil lidi cenné věci.

Další informace o Faith Dickey a Elevate Outdoors najdete na www.faith dickey Elevateoutdoorsguiding.com.

