Biden slíbil 500 milionů dolarů na zastavení odlesňování v Brazílii

„Opravdu doufám, že to Kongres schválí,“ řekla paní Araujo. „Je to opravdu zásadní pro to, co Brazílie potřebuje.“

Pan Biden přislíbil do roku 2024 mezinárodní pomoc v oblasti klimatu ve výši 11,4 miliardy dolarů ročně, ale k tomuto cíli je zatím daleko. Loni Kongres schválil pouhou 1 miliardu dolarů – navzdory tomu, že demokraté ovládají Sněmovnu a Senát.

„Pracujeme tak tvrdě, jak jen můžeme, abychom se pokusili dosáhnout tohoto cíle a splnit prezidentův slib,“ řekla Sarah Ladislao, zvláštní asistentka Bidena a vrchní ředitelka pro klima a energetiku v Radě národní bezpečnosti Bílého domu. .

Vzhledem k tomu, že republikáni nyní ovládají Sněmovnu reprezentantů a demokraté drží těsnou většinu v Senátu, získání souhlasu s dodatečnými penězi pro věci, jako je fond Amazon, bude těžký boj.

Ale přinejmenším v jednom případě Bidenova administrativa našla způsob, jak obejít republikánskou opozici.