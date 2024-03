Jaké je vaše riziko rakoviny? Čísla ukazují, že 40 procent Američanů onemocní během svého života

Luke Andrews, hlavní zdravotní korespondent pro Dailymail.Com





Šokové oznámení, že princezna z Walesu bojuje s rakovinou, přichází uprostřed rostoucího počtu případů rakoviny v USA, zejména mezi mladšími dospělými.

Údaje ukazují, že téměř 40 procent Američanů onemocní během svého života – zatímco jeden z pěti diagnostikovaných na tuto nemoc zemře.

Muži byli obecně nejvíce ohroženi, protože u 41,9 % z nich byla údajně před smrtí diagnostikována rakovina, nejčastější byla rakovina plic, tlustého střeva, prsu a prostaty.

Kate Middleton (42 let) v pátek prozradila svou diagnózu s tím, že dostává preventivní chemoterapii.

Kate Middleton zveřejnila online video, ve kterém prozradila, že jí byla diagnostikována rakovina a dostává preventivní chemoterapii

Odhady celoživotního rizika rakoviny – nebo rizika vzniku rakoviny před smrtí – vypočítala American Cancer Society, která analyzovala údaje o milionech případů hlášených do amerického národního registru.

Kate napsala celý svůj projev o svém boji s rakovinou sama Dopis byl napsán ve snaze potlačit další drby o jejím stavu.

Aby tým odhadl riziko rozvoje rakoviny během života někoho, analyzoval národní míry pro každý typ onemocnění v letech 2017 až 2019.

Odhady se mohou u jednotlivých osob lišit v závislosti na jejich rizikových faktorech, poznamenal ACS Online.

To by mohlo zahrnovat, zda jsou obézní, mají v rodinné anamnéze rakovinu nebo jak často jednotliví cvičí.

Celkově výsledky naznačují, že muži mají o 12,9 % vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny prostaty.

Rakovina plic se z hlediska incidence umístila na druhém místě, přičemž odhady uvádějí, že touto nemocí trpí 6,3 procenta, a na třetím místě je rakovina tlustého střeva se 4,3 procenty.

U žen byla nejrizikovější rakovinou rakovina prsu, přičemž odhadem 13 % žen bylo diagnostikováno před smrtí.

Podobně jako u mužů byla rakovina plic také druhým nejčastějším onemocněním (5,9 procenta) a rakovina tlustého střeva byla třetí (3,9 procenta).

V obou skupinách byl nejméně častý Hodgkinův lymfom – rakovina lymfatického systému, postihující 0,2 % obou pohlaví.

Analýza založená na údajích z National Cancer Institute nerozdělila riziko diagnózy rakoviny podle věku.

Samostatná data ale ukazují, že nejvíce jsou ohroženi lidé ve věku 65 až 74 let, přičemž v této věkové skupině je diagnostikováno téměř 30 % případů rakoviny.

Následují je lidé ve věku 55 až 64 let, což představuje 24,1 procenta případů.

Na druhém konci žebříčku byli nejméně ohroženi lidé do 20 let a lidé ve věku 20 až 34 let, kteří představovali až 2,7 % případů.

Tento trend se ale rychle mění, protože mladí lidé čelí záhadné epidemii rakoviny žaludku a tlustého střeva.