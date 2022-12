AJ August – Cobblestone Cup dláždí cestu ke statusu „rockové hvězdy“.

obrázek 1 Z 3 Americký jezdec Andrew „AJ“ August slaví na stupních vítězů po závodě juniorů během Koppenberg Cross (Foto kredit: DAVID PINTENS/BELGA MAG/AFP přes Getty Images) Andrew August slaví, když protne cílovou čáru, aby vyhrál závod juniorů během Koppenbergcrossu, prvního z osmi závodů X2O Badkamers‘ Cup. (Foto kredit: DAVID PINTENSBELGA/AFP přes Getty Images) Pódium mužů (zleva doprava): britský jezdec Oliver Akers na druhém místě, americký jezdec Andrew August uprostřed a český jezdec Jake Václav na třetím z Koppenberg Cross (Foto kredit: DAVID PINTENSBELGA/AFP přes Getty Images)

Andrew „AJ“ August si nyní může do svého rostoucího životopisu přidat přezdívku „rocková hvězda“. V listopadu se rodák z New Yorku stal prvním americkým sportovcem, který vyhrál ikonickou soutěž. Copenbergcross a získat dlážděnou trofej, čímž prolomí 22letou baštu vítězství mužů z Evropy v elitních týmech, týmech do 23 let a juniorských týmech. Jezdí cyklokros za FinKraft Junior Cycling Team a na silnici za Hot Tubes Development Cycling Team.

Šestnáctiletý hráč byl součástí Akademie EuroCross během druhé sezóny v podzimní skupině tréninků, která zahrnovala závody v Belgii a České republice, včetně dvojnásobného závodu Světového poháru a X20 Trofee na Koppenbergu.

Je zpět ve Státech v přípravě na závod národního mistrovství USA v cyklokrosu 11. prosince a promluvil o tom cyklistické novinky Na cíl zlaté medaile v mužském závodě juniorů v neděli, den po svých 17. narozeninách. Hovořil také o závodění na silnici v létě a o tom, jak bylo letos jednou z jeho největších výzev dostat domů Koppenberga.

Cyklistické novinky: Řekněte nám, jak jste se dostal k cyklistice a závodění. Jaká disciplína tě nejvíc baví?

Srpen: Moje rodina se vždy věnovala cyklistice. Moje angažmá na základní úrovni začalo, když mě rodiče přivedli na závody a akce, kterých se účastnili. Moje oblíbená disciplína je road racing. Miluji týmový aspekt silničních závodů i závodů na dlouhé vzdálenosti.

CN: Kdo je jedním z vašich cyklistických vzorů?

aja: Jedním z mých vzorů byla cyklistika Magnus Sheffield [Ineos Grenadiers]. Vyrostl jen pár minut od mého domu a bylo tak inspirativní sledovat, co dělá.

CN: Loni byl tvůj první závodní výlet do Evropy, když jsi se zúčastnil EuroCross Academy. Jaká je vaše oblíbená vzpomínka a co bylo největší výzvou pobytu v Evropě?

aja: Myslím, že tam byla moje oblíbená vzpomínka z mé první cesty do Evropy Wout van Aert Když jsme jeli v Lichtartském lese. Největší výzvou pro mě bylo přizpůsobit se agresivní povaze závodění.

CN: Před EuroCross Academy jsem mohl na podzim 2021 odjet spoustu závodů USCX. Co vám na závodech v USA chybělo?

aja: Nejvíce mi po závodech v USA chybí možnost cestovat na závody s rodinou.

CN: Takže toto byla vaše druhá sezóna s EuroCross a Teamem USA a jste „veterán“. Co jste se od roku 2021 naučili, co bylo užitečné tentokrát?

aja: Nejdůležitější věcí, kterou jsem se z loňské jízdy naučil, je nenechat se nikdy odradit jedinou chybou nebo havárií a že vždy musíte pokračovat v závodění.

AJ August vystavuje Copenberg Cross Cup ze svého domova v New Yorku (Obrazový kredit: Andrew August)

CN: Bylo to skvělé vítězství nad Koppenbergem na začátku listopadu. Čtvrtá bodovala také na Světovém poháru juniorů v Maasmechelenu. Řekněte nám o speciální výhře na Koppenbergcross.

aja: Byl to skvělý pocit vyhrát tak slavný závod, jako je Koppenbergcross. Samozřejmě je to fyzicky náročná trať se stoupáním do kopce v každém kole. Věděl jsem, že to bude velmi těžký závod s některými z nejlepších závodů na světě, ale mým plánem bylo prostě jet svůj závod a vyšlo to!

Poté jsme neměli moc času na oslavu, protože jsme museli domů [to the US] příští ráno. To znamenalo, že většinu večera jsem všechno zabalil a také jsem se snažil přijít na to, jak dostanu dlažební kostky domů.

CN: Jak se těžká trofej dostala do domu?

aja: Podařilo se mi to vmáčknout do tašky. Teď je to v mém pokoji. A jistě, je to pro mě jako Stanley Cup.

CN: Loni na USA Cycling Cyclocross National jsem na konci juniorského závodu havaroval a skončil jsem druhý. Jaký je to pocit vydat se do Hartfordu na závod juniorů, který je v neděli?

aja: Ano, loni jsem byl v dobré pozici pro vítězství, ale v posledním kole mi praskla pneumatika. Myslím, že jsem v dobré kondici, letos jsem se připojil k Nationals a těším se, že si budu věřit. Řekl bych, že Magnus White i můj kolega David Thompson by byli předními kandidáty.

CN: Takže vy a Magnus Sheffield jste vyrostli v Pittsfordu v New Yorku poblíž Rochesteru a Buffala. Je to na severovýchodě Spojených států, takže tento týden můžete jet na závod US Cyclocross Nationals v Hartfordu, Connecticut. Užíváte si počasí a terén na východním pobřeží?

aja: Jsem rád, že letos nemusím do Nationals cestovat na dlouhé vzdálenosti. Cítím se jako doma v povětrnostních podmínkách na východním pobřeží a v terénu, kde může být v tomto ročním období velmi chladno a možná i sníh.

CN: Když už mluvíme o vašem rodném městě, sledujete sportovní týmy v této oblasti, jako je NFL?

aja: Jsem Bills fanoušek a doufám, že to letos zvládnou. Po sportovní stránce je to hlavní tým, kterému jsem opravdu věrný.

CN: Měli jste silnou silniční sezónu s Hot Tubes letos v létě ve Watersley a etapové závody ve Francii a Španělsku. Řekněte nám o tom.

aja: Po národním mistrovství CX jsem pokračoval na Youth Tour v Irsku s Hot Tubes, kde jsme měli velký úspěch. Poté jsem byl hostem Lux Cycling na závodě v Rakousku, než jsem závodil ve Watersley Nations Cup s americkým národním týmem a znovu jsem závodil pro Hot Tubes ve Francii a Španělsku. Na konci silniční sezóny jsem také mohl jezdit s The Cannibal U19 Team.

CN: Skončil jste druhý v GC a také jste letos zvítězil v klasifikaci mládeže ve dvou etapových závodech, Vuelta Junior a la Ribera del Duero a La Ronde Des Vallées. Jaký závod se vám líbil nejvíc?

aja: Opravdu jsem miloval závodění ve Španělsku. Závod byl dobře zorganizovaný a miloval jsem kulturu ve Španělsku.

CN: Na silnici, za jaký styl jezdce se považuješ?

aja: Považoval jsem se za dobrého horolezce a rád jsem šel cestou, když byla nahoře. GC je něco, co mám také rád. Myslím, že kombinace stoupání, TT a plochých závodů pro mě funguje dobře.

CN: Jakou část cesty chcete během příštího roku zlepšit?

aja: Příští rok se těším, jak zdokonalím svou schopnost se do toho vložit [contention] Ve skupině si drží dobrou pozici.

CN: Jste stále zaneprázdněni střední školou, tak nám o tom a svých budoucích aspiracích řekněte.

aja: Ano, jsem ve škole, ale jsem skoro ve škole, což bylo velmi příjemné se vším tím cestováním, které cyklistika zahrnuje. Abych pokročil ve vzdělání, asi budu muset přijít na to, kam mě cyklistika zavede, abych se mohl rozhodnout, co přesně budu dělat pro další vzdělávání, ale chci získat nějaké vyšší vzdělání. Určitě se chci věnovat profesionální cyklistické kariéře. Doufám, že za pět let budu mít své místo v profesionálním pelotonu.

CN: Mezi cyklokrosem a silničními závody nemáte moc mimo sezónu. Kdy si v nejbližší době plánujete vzít volno? Jak trávíte dokonalý „odpočinkový den“?

aja: Je těžké najít si čas na pauzu při závodění na silnici a cyklokrosu, ale plánuji si dát pauzu po cyklokrosové sezóně a příští rok zase po té silniční. Myslím, že perfektní den odpočinku pro mě je dělat věci, jako je jít do chaty u jezera a dělat to [things] Mimo to daleko od cyklistiky.