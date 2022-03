Obhajoba titulu Padusa čelí Fernandezově výzvě; Výjezd Azarenková, Kvitová

14. března (Reuters) – Obhájkyně titulu Paula Padusaová porazila v pondělí v Indian Wells svou kamarádku a kolegyni Španělku Sarah Sorribes Tormoovou 7:6 (4) 6:1 a připravila tak působivý souboj ve čtvrtém kole proti finalistce US Open Leile Fernandezové.

Padusa, která porazila Sorribes Tormo v tiebreaku během úvodní sady 82 minut, křižovala přes druhou, aby zůstala v kurzu a stala se první ženou, která obhájila titul v Indian Wells od vítězství Martiny Navrátilové v letech 1990 a 1991.

Světovou sedmičkou bude devatenáctiletá Kanaďanka Fernandezová, která se do kalifornské pouště dostala po obhajobě titulu na okruhu WTA v mexickém Monterrey.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Fernandezová, která porazila Emmu Radocano v loňském finále ve Flushing Meadows, porazila Američanku Shelby Rogersovou 6-1 3-6 6-3 a zakončila tak pondělní večer WTA 1000 v Indian Wells.

„Bude to velmi těžký zápas,“ řekla Fernandesová novinářům. „Je to úřadující šampionka. Má za sebou spoustu dobrých zápasů. Jsem velmi nadšený, že si proti ní zahraju.“

„Zkusím se soustředit na svou hru a uvidím, co má můj otec (trenér) připraveno, abych ji realizoval.“

Dříve v ten den byly ve třetím kole vyřazeny bývalé mistryně první ligy Victoria Azarenková a Petra Kvitová.

Řekyně Maria Sakkariová, semifinalistka Roland Garros a loňského US Open, vypálila pět es, aby porazila Češku Kvitovou 6-3, 6-0.

Světová šestka získala všechny své první body na podání v prvním setu a ve druhém ztratila jen jeden, protože Kvitová měla potíže s podáním, což vyústilo v pět dvojchyb během 66 minut v Kalifornii.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová se vzdala brejku v osmé hře prvního setu a už se nevzpamatovala, protože Scari dvakrát zablokovala brejk, aby zamkla pneumatiku a ve druhém setu vběhla do zápasu.

Je to podruhé, co se Scary dostal do osmifinále na neoficiálním tenisovém turnaji „Fifth Major“, když v roce 2018 dosáhl čtvrtého kola.

Dvojnásobná šampionka a 13. nasazená Azarenková podlehla Kazašce Eleně Rybakinové 6-3 6-4 po zlomeném podání, které způsobilo osm dvojchyb.

Geniální Rybakina produkoval původní první set, vypálil čtyři esa, aniž by ztratil jediný bod na podání, aby získal brzké tempo.

Dvojnásobná vítězka Australian Open Azarenková s pevně svázaným pravým ramenem a rukávem na pravé paži poklekla na kurtu a rozplakala se po dvojchybě v páté hře druhého setu.

To přimělo předsedajícího soudce, aby se obrátil na Azarenkovou a zeptal se jí, zda potřebuje lékařskou pomoc.

Azarenková, která loni ve finále prohrála s Padusou, se omluvila a trvala na svém, ale Rybakina pečetil zásadní zlom v sedmé hře druhého setu.

V dalších ženských soutěžích Češka Markéta Vondrošová vyřadila estonskou čtvrtou nasazenou Anett Kontaveitovou 3-7, 7-5, 7-6 (5).

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Další zprávy Aimee Teneri a Sudeepto Ganguly v Bombaji; Střih Christian Radnedge, Kenneth Maxwell a Simon Cameron Moore

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.