Komunita bojových her reaguje na seznam masivních změn přicházejících do poslední aktualizace Street Fighter 5

Komunita Fighting Game se chystá obdržet to, co by mohlo být největší změnou vyvážení pro Street Fighter 5 v šestileté historii hry, a my už víme, co bude zahrnuto díky Opravné poznámky která padla minulou noc.











Nyní, když má hráčská základna možnost vstřebat to, co má pro každého připravena konečná aktualizace SF5, kolem těch, kteří jsou rádi, že vidí přicházející nadšence/schopnosti ostatních, kteří si myslí hrstku herců, víří široká škála reakcí. vyvázl ze zabití.



















Jasný trend M. Bisona se nadále zlepšuje, přestože je opravdu silný Banán | problém s Je zřejmé, že je to všechno o tom, zatímco ostatní milují PG | banka Diví se, jak dál létá pod radarem.





I když panuje velká shoda v tom, že Alex se nyní zdá být mnohem lepší, hodně se diskutuje o tom, zda je Luke skutečně lepší, než byl na konci 5. řady, nebo zda jeho změny vedou k obecnému snížení moci. pro nováčka se již ukázalo, že je skutečně velmi silný.





Můžete se podívat na celou řadu aktualizací zpětné vazby od desítek profesionálů SF5 a šéfů FGC včetně EQNX | Brian V

TBS | AryaA

BrolyLegsA

XSET | iDomA

TS | SabineA

démon 14A

PG | Justin WongA

vítězství | Velký ptákA

ZZN | jevA

Ahoj FateA

Javits Arias.











Zahrnuli jsme také vtipný malý klip z Tommy2Step, který ukazuje, jak se Urien mains cítí poté, co si o něm přečetli Velké poklesy.









Urien řádky po přečtení patch notes. pic.twitter.com/vH3ZqqTh2L – Tommy2step (@Tommy2stepTX) 28. března 2022