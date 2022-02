Souhrn toho, co se stalo před horizontem, je na západ zakázán

obrázek : Gangsterské válečné hry / Sony

Zakázaný horizont na západ Jste téměř hotovi, v podstatě navazujete přesně tam, kde předchozí hra skončila. Hodiny práce vám předhodí podivná jména, údajně známé tváře a velmi užitečné a krátké shrnutí událostí. Horizont Zero Dawn. Pokud se chystáte skočit do nové hry nebo se jen ptáte, proč se řekněme robotičtí dinosauři proháněli jejich rozlehlým a krásným světem, zde je rychlý kurz všeho, co potřebujete vědět.

Horizont Zero Dawn Byla to velká hra nasáklá sci-fi žargonem, výkladem a tradicí. Velká část této stavby světa byla také přeměněna na zvukové nahrávky a sběratelské předměty, stejně jako na rozšíření hry po uvedení, zmrzlá divoká, takže je snadné je minout. I když jste hru hráli v době, kdy byla vydána v roce 2017, slibuji, že budete chtít osvěžení. A když přeskočíte Horizont Zero Dawn Celkově vzato, možná se budete chtít vrátit a opravit to, ale pokud ne, měl by vás pokrýt níže uvedený seznam.

upozornění na spoiler: Pokud by to již nebylo jasné, byl by tento příspěvek plný spoilerů Horizont Zero Dawn A zmrzlá divoká.

obrázek : Gangsterské válečné hry / Sony

kde je Horizont Zero Dawn Označení?

Hra se odehrává na americkém středozápadě 31. století. Lidé žijí feudální existenci mezi válčícími kmeny, zatímco obří roboti připomínající prehistorická monstra hlídkují v zemi. Nyní se zamysleme proč.

Silným konceptem otevřené sci-fi série Guerrilla Games je to, že v roce 2048 technický bratr Ted Farrow vytvořil vojenské stroje, které se mohou samy replikovat a spotřebovávat biomasu jako palivo. S planetou čelící uprchlickým krizím a občanským nepokojům Kvůli globálnímu oteplováníStroje byly použity k potlačení protestů a ochraně těch, kteří byli u moci.

Tento typ robota, zvaný Chariot, nahrazuje každou velkou armádu na světě a pak, samozřejmě, zadržuje spoustu času (samozřejmě z nejasných důvodů) a hrozí, že během okamžiku vyhladí veškerý život na planetě. nekonečný cyklus využívání a reprodukce zdrojů. Toto nebezpečí se stalo známým jako faerský mor.

V tomto okamžiku vědkyně Elisabeth Sobek, Farrowova bývalá obchodní partnerka, která se rozešla poté, co si uvědomila, že ho více zajímají vojenské zakázky než ekologická reforma, přišla s řešením nazvaným Project Zero Dawn.

obrázek : Gangsterské válečné hry / Sony

Co je Project Zero Dawn?

Namísto toho, aby se Sobek snažil zachránit lidstvo, rozhodl se jej zachovat prostřednictvím komplexní série programů umělé inteligence zvaných GAIA. Tento přátelský počítač 1) hackne a vypne roboty, 2) opraví planetu a obnoví přírodu a 3) znovu osídlí Zemi kopiemi, jakmile bude vše připraveno.

GAIA má devět, tedy devět, vedlejších pracovních míst. Jedna z nich, MINERVA, byla zodpovědná za hackování a deaktivaci dronů Chariot. Dalším je HEPHAESTUS, který vytvoří zcela nové stroje po vzoru přírody, které pomohou opravit planetu a postarat se o nové lidi. (Proč tolik z těchto nových strojů vypadá jako dinosauři? Guerilla games si mysleli, že to bude cool). Třetí byl Apollo, zodpovědný za ukládání a výuku kolektivních znalostí lidstva pro nové lidi. Nakonec tu byl HADES, který byl zodpovědný za zabití všeho na planetě a zahájení procesu od nuly, pokud by věci šly stranou.

Před dokončením Projektu Zero Dawn se Sobeck obětuje, aby získala více času pro tým, který na něm pracuje. Farrow jedná sám a zničí Apolla, protože věří, že noví lidé by byli nějak méně chybní, kdyby zůstali neznalí své minulosti. Po dokončení projektu Zero Dawn také zabije zbytek vědců.

obrázek : Gangsterské válečné hry / Sony

Co se s Project Zero Dawn pokazilo?

Pokud se věci vyřeší, nebude žádný soubor Horizont Zero Dawn, nemluvě o celé sérii, ale na počátku 31. století se zdálo, že vše šlo podle plánu. To znamená, dokud nebude do GAIA vyslán tajemný signál, aby udělil každé z jejích AI, včetně HADES. GAIA vyhodí do povětří Project Zero Dawn, aby zpomalil HADES, ale infikuje GAIA virem, aby osvobodil sebe a své další systémy AI. V reakci na to GAIA použije jedno ze zbývajících zařízení školky Project Zero Dawn k vytvoření klonu Sobecka a nechá ho na prahu kmene Nora (neuvěřitelné Zdrávas Mary pro superpočítač schopný napájet celou planetu). Z klonu vyroste Aloy, horizontÚstřední hrdina.

Aby HADES všechno zničil, začne kazit dočasné roboty světa s konečným cílem restartovat nečinné táborové stroje faerského moru. HADES také požádá o pomoc tajemného poutníka jménem Sylens žíznícího po znalostech z minulosti a přesvědčí odštěpenou skupinu kmene Carja zvanou Eclipse, aby uctívali jako kult. Aloy nakonec zmaří všechny jejich plány v závěrečném zúčtování s HADES. Místo zničení HADES jej převzal Sylens se záměrem dozvědět se více o lidské historii a o tom, kdo nebo co způsobil HADES a další umělou inteligenci.

obrázek : Gangsterské válečné hry / Sony

Kdo jsou všichni tito lidé?

horizont Je domovem rozsáhlé a složité sítě konkurenčních politických frakcí. Zde je stručný seznam věcí, kterých jsme se ještě nedotkli:

Hlavní frakce:

Sun Carja – Jedna z hlavních vojenských sil Horizontu sídlící ve městě Meridian pod jednou z vysílacích věží MINERVA. Zodpovědný za zvěrstva rudého nájezdu za vlády krále Jeerana.

Shadow Carja – Skupina byla odříznuta během občanské války v Karji, když syn Neighbors, Avad, požádá o pomoc Osirama, aby svrhl jeho otce a zabránil dalším náboženským obětem zaměřeným na „uzdravení“ zkorumpovaných strojů.

Nora – komunita lovců a sběračů se silnými tabu a obecným odporem k technologiím starého světa a outsiderům. Aloy mezi ně vyrostla, ale nepřijala je.

Oseram – volné sdružení opravářů a kovodělníků, kteří těží zbytky zdrojů a technologií.

Banuk – lovci a šamani, kteří raději zůstávají izolovaní od ostatních klanů a žijí v chladných, drsných zemích severu.

Tenakth – klan nájezdníků, kteří získají schopnost obcházet a ovládat určité stroje.

Otaru – vzdálený kmen, který ovládá velkou část úrodné půdy na „Zakázaném západě“, ale jeho úroda je potlačena rostoucí červenou plísní.

Eclipse – tajemný válečný kult sloužící HADES a snažící se destabilizovat ostatní hlavní klany a zabít Aloy, ale je většinou eliminován na konci roku Horizont Zero Dawn.

Další důležité postavy:

Erend – náčelník Sun Carja Vanguard Po vraždě své sestry drží Erend velké kladivo a jen těžko mluví o svých pocitech. Udělal by pro Aloy cokoli, ale nemyslím si, že by mu laskavost oplatila.

Varl – syn Nory – vojevůdkyně Sony, která vyrostla po boku Aloye, jeho sestra byla zabita Eclipse a od té doby se stal Aloyiným blízkým přítelem, který jí pomáhá, kdykoli ho přijme.

Rost – válečník z Nory, který se vydal na výpravu za pomstou po vraždě své rodiny, Rost se stává vyvržencem a má za úkol vychovat Aloy a později obětovat svůj život, aby zachránil její během útoku Eclipse.

Helis – Jeeranský stoupenec, který zabil mnoho během Rudých nájezdů, se Helis stal kapitánem Eclipse po občanské válce v Carja a stal se vlajkovou lodí plánu HADES, dokud ho Aloy nakonec nesrazila.

Travis Tate – Neuctivý hacker, který spolupracoval s Faro a Sobeckem na projektu Zero Dawn, Tate byl zodpovědný za HADES AI a byl zabit spolu s dalšími vědci, když je Faro zradil.

Demeter – AI ​​odpovědná za obnovu rostlinného života na Zemi.

Artemis – AI ​​odpovědná za obnovu pozemských zvířat.

Poseidon – AI ​​odpovědná za čištění oceánů.

Ether – AI ​​odpovědná za počasí.

Eleuthea – AI zodpovědná za růst a péči o lidi.

Hephaestus – AI ​​odpovědná za výrobu více robotů.

obrázek : Gangsterské válečné hry / Sony

co se stalo v Horizont Zero Dawn?

tl; DR: Jako malá dívka spadne Aloy do starého zařízení, kde najde malou věc podobnou náhlavní soupravě zvanou focus, která jí umožňuje bluetooth překonat většinu problémů. Její úsilí získat přijetí do klanu Nora, kde vyrostla, je přerušeno, když útok Eclipse podporovaného HADES pod vedením Helis zabije jejího náhradního otce Rusta a několik dalších. Rozhodne se vypátrat svůj původ, zjistit, co kazí stroje světa, a pomstít Eclipse.

Zavolá jí tajemný muž jménem Sylens a slíbí jí odpovědi výměnou za její pomoc. Společně přibližují historii Faro Plague a Project Zero Dawn prozkoumáváním starověkých ruin. Aloy se nakonec dozví, že Eclipse se snaží obnovit staré stroje, které zpočátku vyhubily život, že jsou to klony a že Sylens byl celou dobu dvojitým agentem HADES. Aloy tomu zabrání a dovnitř zmrzlé divočiny DLC míří na sever, aby zabránila zařízení zvanému Thunder’s Drum ve vytváření poškozených strojů.

Ukázalo se, že zařízení je na dálku ovládáno zlotřilým HEPHAESTEM AI. Jakmile Aloy osvobodí zařízení, dozví se od AI CYAN zodpovědného za zabránění výbuchu obří sopky pod Yellowstonským národním parkem, že faerský mor byl původně způsoben globálním oteplováním.

Kde to ponechává Aloy a Silens?

Zatímco Aloy uspěla v zabránění druhé apokalypse Horizont Zero DawnZůstávají obrovské otázky. Jaká závada způsobila, že se stroje Faro Chariot staly zlotřilými? Kdo vyslal signál, který způsobil, že systémy umělé inteligence GAIA si uvědomily samy sebe a začaly způsobovat problémy? Co je v tom všem cílem Silens?

Sylens HADES pomohl vytvořit Eclipse a využil Aloy při mnoha příležitostech, ale Horizont Zero Dawn To také naznačuje, že jeho záměry jsou složitější než chamtivost nebo zvědavost. Farrowovo rozhodnutí zničit Apolla a připravit budoucí generace o znalosti je pro něj zvláštním kritickým bodem, zvláště když viděl jeho násilné důsledky na vlastní kůži s Rudými nájezdy a občanskou válkou v Karze.

Pokud jde o Aloy, hlavní hrozba ze strany HADES je pryč, ale ostatní podvodné systémy umělé inteligence GAIA jsou stále volné a způsobují zkázu, protože nastavení pro Zakázaný horizont na západ odhalitZemi dominuje nový škůdce. Jak se z toho MacGyver propracuje? To se brzy dozvíme.