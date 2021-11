Konec čarodějů spojte se

Včera Lola zveřejnila na oficiálním fóru, že Harry Potter: Wizards Unite skončí 31. ledna 2021.

I s mým NDA jsem novinku obdržel jen krátce před oficiálním oznámením.

Posledních asi dvacet čtyři hodin pro mě bylo velmi znepokojujících, když jsem se snažil zpracovat tuto zprávu. Vím, že nejsem se svými pocity sám. Už jsem zveřejnil video s některými mými počátečními myšlenkami. Další videa a osobní úvahy sem dostanu během příštích tří měsíců, až společně dokončíme tuto hru.

Pojďme si prozatím zopakovat, jak bude Wizards Unite vypadat za poslední tři měsíce.

Změny v procesorech sjednocují

V oficiálním oznámení na fóru Lola sdílela některé změny přicházející do Wizards Unite. To by již mělo být implementováno.

Odměny za všechny denní mise se zvýší

Všechny doby vaření lektvaru se s Master Notes zkrátí o 50 %.

Denní limit pro posílání a odemykání dárků bude odstraněn

Barrufio’s Brain Elixir nyní uděluje 3 x kouzelnické XP

Portkey Portmanteaus z 20. let se bude na mapě objevovat často a související odměny za fragmenty se zdvojnásobí (toto ještě není součástí hry)

Energie kouzel a ingredience se budou na mapě objevovat často (hráči hlásí nosorožčí chlupy na mapě!)

Kromě toho bude hra 6. prosince 2021 odstraněna z App Store, Google Play a Galaxy Store a od 6. prosince 2021 již hráči nebudou moci nakupovat ve hře.

Konečně se vydává aktualizace 2.19. Zkontrolujte v obchodě s aplikacemi, zda je k dispozici pro vaše zařízení. To by mělo vyřešit Adventure Sync a problémy s Spell Energy Gifts.

Nadcházející události v Wizards Unite

Nedávno jsme zveřejnili profil Kalendář na listopad 2021 pro Wizards Unite, i když některá z těchto dat se mohou změnit. Zde jsou aktuální plány na poslední tři měsíce Wizards Unite.

listopad

Událost smrtících nepřátel Dolores Umbridgeové

Brilantní událost Prince dvojí krve, část 1

Lucius Malfoy se stane osudnými protivníky

Brilantní událost Prince dvojí krve, část 2

prosinec

Bellatrix’s Deadly Enemies Event

Lov viteálu část 2

Událost Voldemortových smrtících nepřátel

Relikvie smrti Velkolepá událost 1. část

prázdninová akce

Relikvie smrti Velkolepá událost 2. část

leden

Na leden zatím nebylo nic oznámeno. Uvidíme, jaké změny a události nastanou dál.

Budoucnost procesorů Unite Hub

V psaní průvodců událostmi a zprávách Wizards Unite budeme pokračovat do 31. ledna 2021. Musím dokončit úpravy svého průvodce Strategie Autor je již hotový. Toto budou konečné pokyny pro celkovou strategii, kterou vytváříme, bez ohledu na specifika pro Smrtelné protivníky.

Nevím, jak dlouho bude Wizards Unite Hub online po 31. lednu. Zeroghan je vlastníkem stránek, je to na něm.

WizHub Patreon zůstane aktivní do konce ledna, kdy jej zavřu. Teespring Merchandise však budu držet na neurčito. (Vyžádal jsem si originální návrhy od umělce, ale ještě jsem neměl možnost je nahrát.)

WizHub Discord také zůstane k dispozici na dobu neurčitou, pokud budeme mít dostatek moderátorů, aby to pokračovalo. Některé vybrané kanály HPWU archivujeme a na základě zpětné vazby od členů vytvoříme nové.

poslední myšlenky

Za mě osobně upřímně nevím, co dál. Komunitu Wizards Unite miluji a chci ji pomoci udržet naživu, i když hra odejde. Mám nějaké nápady na další obsah z Harryho Pottera, který bych mohl sdílet na svých platformách Witches Unite, tak uvidíme, jak to půjde.

Pokud někdo ví o nějakém Harry Potterovi a/nebo herních stránkách, které hledají spisovatele, editory a/nebo komunitní manažery, dejte mi prosím vědět! Nejsem si jistý, co budu v životě dělat, když už nebudu mít web a komunitu, kterou bych mohl provozovat.

Jak se s touto novinkou vyrovnáváte? Jaké další hry by měli hráči HPWU vyzkoušet? jaké máte otázky?

Pokud oceňujete poslední 3 roky mé práce, zvažte to Podpořte mě na Kofi!

