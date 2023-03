Diabetes a odontologie společně zhoršují kognitivní pokles

souhrn: Nová studie zjistila, že cukrovka a úplná ztráta zubů urychlují kognitivní pokles u starších dospělých. Studie zdůrazňuje důležitost pravidelných návštěv u zubaře, dodržování léčby cukrovky a kognitivních prohlídek u pacientů s oběma onemocněními.

zdroj: Newyorská univerzita

Nová studie, publikovaná ve zvláštním vydání The Guardian, ukazuje, že cukrovka a ztráta zubů přispívají k horším kognitivním funkcím a rychlejšímu poklesu kognitivních funkcí u starších lidí. Journal of Dental Research Zaměřuje se na stárnutí a zdraví ústní dutiny.

„Naše zjištění podtrhují důležitost péče o zuby a léčby diabetu pro starší dospělé při snižování zničujících osobních a společenských nákladů na Alzheimerovu chorobu a další příbuzné typy demence,“ řekl Bai Wu, zástupce děkana pro výzkum na Rory Myers School of New York University. Ošetřovatelství. Ředitel New York Incubator on Aging a hlavní autor studie.

Diabetes je známým rizikovým faktorem pro pokles kognitivních funkcí a demenci. Mnoho z charakteristických znaků cukrovky – vysoká hladina cukru v krvi, inzulinová rezistence, záněty a související srdeční choroby – pravděpodobně přispívají ke změnám v mozku.

Rostoucí počet výzkumů odhalil podobný vztah mezi špatným zdravím ústní dutiny, zejména onemocněním dásní a ztrátou zubů, a kognitivní poruchou a demencí. Stejně jako diabetes hraje zánět hlavní roli v onemocnění parodontu a tyto zánětlivé procesy mohou přispívat k poklesu kognitivních funkcí. Kromě toho mohou bolavé dásně a chybějící zuby ztěžovat žvýkání, což vede ke změnám ve stravě, které mohou vést k nutričním nedostatkům.

Dalším rizikovým faktorem pro kognitivní poruchy a demenci je nutriční deficit, který může být zhoršen také poruchou glukózové tolerance a inzulínové senzitivity u diabetu.

„Špatné zdraví ústní dutiny, cukrovka a kognitivní pokles jsou všechny propojené a začínáme chápat, jak se mohou navzájem ovlivňovat a zhoršovat,“ řekl Wu.

Zatímco diabetes a chybějící zuby jsou rizikovými faktory pro demenci, malý výzkum se zaměřil na účinky obou stavů v souvislosti s poklesem kognitivních funkcí. K vyřešení této mezery se Wu a její kolegové obrátili na University of Michigan Health and Retirement Study, kde analyzovali 12 let (2006-2018) dat z longitudinální studie, aby zaznamenali kognitivní změny v průběhu času.

Výzkumníci do své analýzy zahrnuli 9 948 starších dospělých, kteří byli stratifikováni podle věku (65 až 74, 75 až 84, 85 a více). Studie Health and Retirement Study zahrnovala měření paměti a kognitivních funkcí, hodnocené každé dva roky, spolu s otázkami o ztrátě zubů, cukrovce a dalších zdravotních a demografických faktorech. V této analýze se vědci zajímali zejména o starší lidi, kteří přišli o všechny zuby.

Obrázek je ve veřejné doméně

Zjistili, že starší dospělí ve věku 65 až 84 let s cukrovkou a úplnou ztrátou zubů měli horší kognitivní funkce než jejich protějšky bez jakéhokoli onemocnění.

Postupem času zaznamenali starší lidé ve věku 65 až 74 let se samotným diabetem rychlý kognitivní pokles a ti ve věku 65 až 84 let bez zubů zaznamenali zrychlený pokles kognitivních funkcí, ale starší dospělí ve věku mezi 65 a 74 lety staří s cukrovkou a úplnou ztrátou zubů měli nejrychlejší míru kognitivního poklesu.

Vztah mezi cukrovkou, ztrátou zubů a poklesem kognitivních funkcí byl neprůkazný u dospělých ve věku 85 let nebo starších, což lze vysvětlit tím, že tato skupina má celkově větší kognitivní poruchy a potenciálně je zdravější (jako jednotlivci mohou být Nezdraví mají menší pravděpodobnost přežít do svých pozdních 80 let), nebo mohou mít více zkušeností s léčbou diabetu.

U starších dospělých se špatným orálním zdravím a cukrovkou výzkumníci zdůrazňují důležitost pravidelných návštěv u zubaře, dodržování léků na cukrovku a sebepéče pro kontrolu hladiny cukru v krvi a kognitivních screeningů v prostředí primární péče.

„Přístup k zubní péči pro starší dospělé – zejména ty s diabetem – je kritický a poskytovatelé zdravotní péče musí své pacienty vzdělávat o vztahu mezi zdravím ústní dutiny a kognicemi,“ řekl Wu.

Financování: Mezi další autory studie patří Chenxin Tan a Xiang Qi z NYU Myers, Angela Kamer z NYU School of Dentistry, Mark Schwartz z NYU Grossman School of Medicine, Huapin Lu z East Carolina University a Brenda Plasman, Frank Sloan a MacKenzie Martinez z Duke univerzita.. . Výzkum byl částečně podporován National Institutes of Health (R56AG067619, P30AG059304 a P50MD017356).

O těchto novinkách kognitivního výzkumu

autor: Rachel Harrisonová

zdroj: Newyorská univerzita

sdělení: Rachel Harrison – New York University

obrázek: Obrázek je ve veřejné doméně

Původní vyhledávání: otevřený přístup.

„Diabetes mellitus, zubní infekce a kognitivní pokles: 12letá prospektivní analýza" Bai Wu a kol. Journal of Dental Research

Diabetes mellitus, zubní infekce a kognitivní pokles: 12letá prospektivní analýza

Diabetes mellitus (DM) je známým rizikovým faktorem pro demenci a stále více důkazů ukazuje, že ztráta zubů je spojena s kognitivní poruchou a demencí. Vliv koexistence DM a edentulismu na pokles kognitivních funkcí však nebyl studován.

Tato 12letá kohortová studie měla za cíl zhodnotit vliv koexistence diabetu a zubního nesouososti na kognitivní pokles a zjistit, zda se tento účinek liší podle věkové skupiny.

Data byla čerpána ze studie zdraví a důchodu v letech 2006 až 2018. Vzorek studie zahrnoval 5 440 starších dospělých ve věku 65 až 74 let, 3 300 ve věku 75 až 84 let a 1 208 starších 85 let. Lineární regrese se smíšeným efektem byla použita k modelování míry poklesu kognitivních funkcí stratifikovaných podle věkových kohort.

Ve srovnání s vrstevníky bez DM nebo zubní nepravidelnosti na začátku, starší dospělí ve věku 65–74 let (β = -1,12; 95% interval spolehlivosti [CI]1,56 až 0,65; s <0,001) a osoby ve věku 75 až 84 let s oběma stavy (β = -1,35; 95% CI, -2,09 až -0,61; s <0,001) měl horší kognitivní funkce. Pokud jde o míru kognitivního poklesu, ve srovnání s těmi, kteří ze stejné věkové skupiny neměli žádné onemocnění, starší dospělí ve věku 65 až 74 let s oběma onemocněními klesali rychleji (β = −0,15; 95% CI, 0,20 až − 0,10; s <0,001).

Přítomnost samotného DM vedla k akcelerovanému kognitivnímu poklesu u starších dospělých ve věku 65 až 74 let (β = −0,09; 95% CI, −0,13 až −0,05; s <0,001); Samotná nepravidelnost chrupu vedla ke zrychlenému poklesu u starších lidí ve věku 65–74 let (β = −0,13; 95% CI, −0,17 až −0,08; s <0,001) a starší dospělí ve věku 75 až 84 let (β = 0,10; 95% CI, -0,17 až -0,03; s <0,01).

Naše studie zjistila, že koexistence DM a chrupu vedla k horším kognitivním funkcím a rychlejšímu kognitivnímu poklesu u starších dospělých ve věku 65 až 74 let.